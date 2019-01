Diez preguntas básicas sobre la gripe (que todavía no tenemos claras)

El diario The Telegraph dio a sus lectores la oportunidad de preguntar todo aquello que quisieran saber sobre los constipados y reunió todas las dudas bajo un mismo artículo titulado: Lo que siempre quiso saber de la gripe y nunca se atrevió a preguntar. En Hoy por Hoy hemos hecho nuestro particular decálogo y la doctora Verónica Casado -considerada la mejor médica de familia del mundo de 2018- ha contestado una a una:

1. Si paso frío, ¿me resfrío?

"No, eso de abrígate y no cojas frío es falso, lo que pasa es que gripes, resfriados y catarros los podemos tener en todas las épocas del año pero es cierto que estos virus crecen mucho más en invierno, entonces si yo paso frío y el virus no está cerca de mí, yo no voy a tener gripe, pero si ya me he contagiado o estoy con personas que están muy cerca de mí, me pueden hacer más receptiva a él. Pero el abrigarse no va a prevenir de la gripe, va a prevenir otras cosas como la vacuna".

2. Si alguien estornuda a mi lado, ¿es recomendable contener la respiración para no contagiarme?

"En principio, sí, porque se transmite por unas gotitas de saliva que salen cuando estornudamos o tosemos. Si estamos a menos de un metro de esas personas, pueden llegar a nuestras vías respiratorias. Aunque no respires van a entrar".

3. ¿Cómo debo toser y estornudar para no contagiar a nadie?

"Lo importante es que todos aprendamos que cuando tosemos o estornudamos, primero, no hacerlo directamente, y luego, no ponernos la mano en la cara sino toser o estornudar en la zona del antebrazo porque si toso en mis manos y toco una superficie y otra persona va y la toca después y se toca después, ya nos hemos contagiado".

4. ¿Es probable que mis hijos me contagien lo que traigan del colegio?

"Es probable porque estamos en un ambiente cerrado. La mejor manera de evitarlo es tener cuidado tanto los que tienen gripe como los que conviven en el domicilio. Y hay una clave que es la más importante de todas: lavarse las manos hasta el aburrimiento. ¡Quince veces como poco!"

5. ¿Es verdad que uno incuba la gripe en el trabajo y se pone malo en vacaciones?

"No, lo que pasa es que lo incubas en un ambiente en el que hay mucha gente y aflora el fin de semana, pero tiene más que ver con estar con mucha gente y no tener las precauciones que debemos".

6. ¿Es cierto el refrán, "con la gripe, sudar y ayunar para así curar"?

Justo al revés. Ayunar no hay que ayunar, hay que mantener una alimentación nutritiva, no tanto por la vitamina C sino porque sea correcta. Y lo de sudar y los baños de agua fría tampoco, hay que mantener duchas a unos 37º y desde luego no ponernos mantas encima porque no permitimos a la piel que equilibre esa temperatura que tenemos por dentro.

7. ¿La gripe y el resfriado tienen tratamiento?

No. "Como es un virus, no tenemos que utilizar nunca antibióticos. Los primeros 3 ó 4 días, cuando se tiene una fiebre muy alta, podemos tomar antitérmicos, y si hay mucho dolor, se puede tomar ibuprofeno, que además es un buen antitérmico".

8. Entonces, es cierto el dicho de que "dura 7 días con medicamentos y sin medicamentos una semana"?

"Yo digo otro que es “siete días con el médico, sin el médico y a pesar del médico”. Los virus se autoresuelven solos, por eso también recomendamos que cuando se tenga una gripe se tenga cierto nivel de paciencia y no ir corriendo al médico porque lo único que puede pasar es que cojas otra cosa o transmitir tú la enfermedad. Es decir: se va a pasar. Duran 3 ó 4 días los síntomas más grandes y a partir del séptimo día va desaparecer solo porque es un virus".

9. ¿Cómo sé que es gripe y no solo un catarro?

"La gripe es mucho más agresiva que el catarro. No hay gripe si no hay 39º de fiebre. Un catarro da décimas pero no suele llegar a los 38º. Lo que más diferencia una cosa de otra, lo describe muy bien un paciente mío cuando dice: “Me ha pasado una apisonadora por encima”. Cuando tienes una fiebre alta, tienes la sensación de que te duele todo (articulaciones, músculos…) y puedes tener una tos seca es, con casi toda seguridad en esta época, una gripe".

10. ¿Es peligrosa la gripe?

"La gripe no es peligrosa para la población en general pero sí reviste cierto peligro para aquellos que tienen enfermedades crónicas de base como cardiopatías".