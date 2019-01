La mirada de 'Vis a Vis'

Año Nuevo tele nueva.....las cadenas empiezan esta semana a programar sus nuevos programas, realities, concursos, series . Pero hay una serie "Vis a Vis" que tras estrenar sus dos primeras temporadas en Antena 3 ahora se emite en Fox, un canal de pago, con respaldo de crítica y de público. ¿Que hay detrás del éxito de una serie como ésta?, ¿cuánto trabajo hay?, ¿es así el mundo carcelario en España?

"Hay mucho trabajo detrás. Estuvimos mucho tiempo buscando la mirada de la serie y no nos servían los referentes americanos. La solución la encontramos en reclusas, fueron las presas las que nos dieron la mirada que buscábamos para la serie", reconoce Iván Escobar, productor ejecutivo. "Nos reunimos con reclusas y ellas nos dijeron que cuando entras en prisión todo huele a hierro y te invade un ataque de ansiedad que nunca antes habías vivido". Este trabajo fue al margen de instituciones penitenciarias porque "cuando contactamos con ellos no tuvimos respuesta". Sobre la continuidad de la serie, la posibilidad de una quinta temporada Iván Escobar tras reconocer que cree en los finales ha dicho: "creo que hay que dar a la marea amarilla un final redondo"

Ivan Escobar, Productor ejecutivo de la serie de Fox, "Vis a Vis" / Cadena Ser

¿Y los funcionarios de prisiones, ven series como 'Vis a Vis'?, ¿qué opinión tienen de ellas? Para José Antonio Gómez, funcionario de instituciones penitenciarias durante los últimos 34 años donde ha desempeñado distintos cargos, "la serie 'Vis a Vis" me gusta si la veo como espectador pero no si la veo como funcionario de prisiones. En su opinión la imagen que se suele dar en las series no es la real y "quizá el problema está en nosotros que no nos abrimos lo suficiente para que se sepa lo que pasa dentro de las prisiones". Confiesa haber visto series y películas donde la acción se desarrolla en una cárcel y entre todas se queda con "Rectify". 'Es una serie americana, cuyo protagonista es liberado después de estar 19 años en el corredor de la muerte. Me gusta porque muestra lo que hay en su vida cuando sale de la cárcel y en la sociedad que le rodea.Es de las series que me gustan porque busco más la profundidad que la violencia"