Joan Didion, la cronista de una época

"Mi primer cuaderno me lo regaló mi madre. Me animó a que me sentara a poner mis pensamientos en papel. No tenía ni idea de cómo hacerlo. Pero recuerdo que, cuando empecé, solo supe que quería continuar". Es así como comienza a escribir Joan Didion. Para Antonio Rubio Campaña, ella es la gran cronista de Estados Unidos, como le comenta a Macarena Berlín.

La escritora y periodista estadounidense es bien conocida por sus novelas y ensayos. Nació en la década de los años 30 en California. En 2013 fue condecorada por el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, con la Medalla Nacional de Artes y Humanidades.

Denuncia Antonio Rubio Campaña que no ubicamos lo suficiente a Joan Didion. "Creo que es muy importante reivindicarla de alguna manera porque cuando hablamos del nuevo periodismo norteamericano siempre hablamos de hombres". Esta corriente periodística surgió en los años 60. Bautizada por el escritor y periodista Tom Wolfe, mezclaba recursos literarios en la práctica del periodismo, sin despersonalizar el relato. Joan Didion fue una de sus máximas exponentes.

Hay quienes también sitúan a Didion junto al realismo mágico de Gabriel García Márquez. "Joan Didion no solo hizo esa nueva narrativa que de alguna forma representaron grandes autores, si no que ella fue una reportera de investigación. Iba a los lugares, palpaba, tocaba y visitaba". Destaca Rubio Campaña Salvador, un ensayo sobre la guerra civil de El Salvador en la periodista denuncia diferentes cuestiones entre la que se encuentra la política exterior norteamericana. "Joan Didion es un personaje, una periodista y literata que hay que reivindicar".

Joan Didion pudo crecer como periodista tras ganar un concurso literario. Empezó a trabajar para la revista Vogue y más tarde acabó escribiendo sobre cuestiones espinosas. Comenta Rubio Campaña como Didion es "la cronista de aquella época, de las grandes y pequeñas historias". Destaca Antonio Rubio Campaña cómo la periodista logró conseguir esa fusión de diferentes hechos. En 2017, la plataforma de contenido multimedia bajo demanda, Netflix le dedicó un documental completo. Realizado por el sobrino de la escritora, Griffin Dunne, se trata de la propia reflexión de Didion sobre su carrera literaria y su vida personal.

Guarda Didion una "relación tortuosa con sus manuscritos". La escritora realizaba un interesante gesto cuando sentía que se estaba estancando con su trabajo. Metía en una bolsa de plástico su futura obra y lo dejaba en la nevera. "Congelaba en el sentido más real su manuscrito para dejarlo reposar", comenta Antonio. Cuando la escritora se reconciliaba con su escrito, dormía con él. Así, destaca Rubio Campaña la importancia de dar tiempo y distanciarse del trabajo. "Muchas veces estamos tan inmersos que no acabamos de ver determinadas cuestiones". Didion conseguía ese punto de separación con sus manuscritos, algo que combinaba con ir al mar, porque como se dice, este lo cura todo.