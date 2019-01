Después de los reyes... buenos y malos usos de juguetes y pantallas

María Costa, directora de pedagogía y producto de AIJU, Instituto Tecnológico del Juguete, comentó en cuanto a los nuevos juguetes que los más pequeños han recibido por el día de reyes que “demasiados cosas generan hastío en los propios niños”. Además, recomendó para evitar este desgaste en los pequeños concienciarles de que no todos han tenido la misma suerte, que los juguetes que no utilicen los donen, es una buena forma de reutilizarlos.

Además, dijo a los padres que los juguetes no son para que el niño esté solo:”son una herramienta muy útil para estimular el juego, para compartir el tiempo con los demás, es un momento de ilusión para todos, hay que sacar un hueco para jugar con ellos”.

Si los reyes han regalado algún juguete que no es adecuado porque tiene piezas pequeñas, bordes cortantes o no es adecuado para su edad, los padres "tendrán que fijarse y retirar el juguete para evitar los que puedan presentar algún peligro para la salud infantil", recomendó la pedagoga.

En cuanto a los juguetes tecnológicos, "van a ser lo juguetes tradicionales del futuro", asegura la pedagoga. María Costa comentó al respecto que "está muy bien que aprendan a utilizar ese potencial tecnológico que puedan tener los juguetes de programación", ya que es con lo que en un futuro van a convivir.

Para los niños que les han regalado un móvil, una tablet, etc, Costa recomendó a los padres que "hay que enseñarles a utilzarlos con el ejemplo" para que no estén con estos aparatos tecnológicos a la hora de comer, familia, amigos, etc, "ponerles límites en tiempo, en uso y en contenido".

Jorge Flores, fundador y director de Pantallas Amigas, coincide con María Costa: "es responsabilidad de las familias el cómo se aportan o en qué condiciones se entrega y se permite el uso de esos dispositivos". Además, recomendó en Ser Consumidor que se cultive el buen uso en chicos y chicas, "esa conciencia de autoprotección, de la privacidad".

El fundador de Pantallas Amigas cree que cada vez estamos más preparados en los hogares, sin embargo, "no acabamos de acortar esa distancia necesaria para garantizar un uso saludable". Además cree que "tenemos capacidad para saber o llegar a saber en la labor de parentalidad digital".

"Hay que tener un criterio y no tenemos ninguno porque sucumbimos a la presión social y a la de nuestros hijos". Flores comentó que hay niños con móviles desde edades muy tempranas y sin ningún control, y cree que los pequeños pueden tener móviles pero que el problema es el uso que le dan y que no tengan control al respecto.