"Es ridículo pensar que el arbitraje está condicionando al Madrid, el Madrid se está condicionando solo"

El empate contra el Villarreal y la derrota ante la Real Sociedad parecen desenganchar al Real Madrid de Santiago Solari de la lucha por la Liga. Este miércoles el conjunto blanco se enfrentará al Leganés en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, y los blancos no pueden fallar. Ramón Besa y Manuel Jabois han analizado en El Larguero el momento que vive el club blanco, los fichajes del mercado invernal y el resto de la actualidad futbolística.

Sobre los fichajes

Manuel Jabois: "Hay dinero para competir con los poderosos de Europa, pero son 5 ó 6 tipos por los que merece la pena pagar mucho, pero no te los van a dar por ese precio. Es supeditar un proyecto entero a una megaestrella y Madrid y Barça no pueden permitirse eso en estas circunstancias".

Ramón Besa: "Hay un problema en el caso del Barça y del Madrid, y es que les cuesta retener a los cadetes. Fichan jugadores que acaban contrato. no quieren pagar traspasos sino la ficha. Te ahorra tener que hacer un gran desembolso. al Barça se le han ido figuras clave en el fútbol base".

El momento del Madrid

Manuel Jabois: "El partido del Madrid del otro día no se mereció perder de ese resultado. Si se pudiese explicar lo que ha hecho este equipo en Europa y por qué de repente no consigue ganar un partido es inexplicable. No se jugó el partido de la Real para perderlo. Es evidente que el Madrid no funciona, está roto Es ridículo pensar que el arbitraje está condicionando al Madrid, el Madrid se está condicionando él solo. el Madrid no tiene gol".

Ramón Besa: "Al Madrid nunca se le descarta. El Atlético viaja como si todo fuera perfecto. Juega mal pero no pasa nada, porque el ´cholismo´sigue siendo como una militancia de que se da igual como juegue y como quede. El Barça tiene una ventaja que no sabemos si le va a valer".