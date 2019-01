"Me obligan a escolarizar a mis hijos prematuros a la edad a la que salieron del vientre y no de la incubadora"

"En el mes siete tuvieron que sacar a mis mellizos de mi tripa y meterlos en una incubadora donde se estuvieron gestando dos meses", relata Mar. Ahora tienen dos años y a la hora de escolarizarlos se han encontrado con un problema, "nos dicen que tenemos que escolarizarlos en el año en el que salieron de mi vientre, que fue en diciembre, y ellos en realidad están en la edad del año siguiente. Ellos, por ejemplo, van a tener que dejar el pañal, no están preparados. No es que vayan a empezar con dos años, en vez de tres, es que además son muy chiquititos", describe Mar que afirma sentirse muy "frustrada", como otras familias de hijos prematuros. "Nos preguntamos por qué a los niños superdotados se les permite avanzar en cursos, pero a los niños infradotados no se les permite ir con sus iguales".

