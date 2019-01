He estado chambeando toda la tarde, güey, no me digas así, cómo no iba a venir a la Cara B. Estamos contentos de que Netflix quitó los subtítulos de la película de Cuarón, de Roma; ya podemos estar suaves... Sí, porque además he estado checando la cantidad de películas, de canciones, de novelas, riquísimas, escritas en el español de México, de Argentina o de Cuba, y la verdad es que me late la idea de hablar del español.

Hoy en la Cara B hablamos de la lengua que usan quinientos cincuenta millones de hispanohablantes en todo el mundo y, es una cosa chistosa, porque vamos a escoger, desde ahorita, la que usamos los 50 millones que vivimos acá en España, que no somos ni siquiera una décima parte del total. Hasta ahora se nos ha entendido perfectamente, ¿no?

Esto es un extracto de la película, de Roma, que se puede ver en Netflix, en la plataforma y en las copias que se exhiben en los cines españoles. En Netflix tienes la posibilidad de elegir verlo con subtítulos o no y en las salas de cine los subtítulos en español aparecen por defecto. La película está rodada en una mezcla de español y mixteco, el mixteco es normal que lo subtitulen, pero al propio Cuarón no le gustó nada la decisión de Netflix de incluir los subtítulos. Dijo que la decisión de Netflix es parroquial, ignorante y ofensiva para los propios españoles, que cómo un español no iba a entender el español. Y además dijo que él disfruta mucho del color y la textura de otros acentos. Es como si Almodóvar necesitara ser subtitulado.

Hablamos del español. Por español, por lengua española, ¿qué entendemos? El español es la lengua común de España y de muchas naciones de América, hablada también como propia en otras partes del mundo. Los que hablan, los que hablamos este idioma, somos los hispanohablantes. Al final son todas palabras, todas en español.