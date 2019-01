Tengo 50, ¿y?

La indignación por el comentario del escritor francés Yann Moix que afirmaba ehn declaraciones con rotundidad que las mujeres de 50 años son demasiado viejas para él, que sus cuerpos no son comparables con los de 25, que son las que él prefiere y que están extraordinarias. Lo de poner la etiqueta #cincuentañero ha sido la excusa perfecta para que nuestros oyentes nos contasen cómo se sentían al llegar a esta edad y con comentarios tan desafortunados.

Además nuestra compañera Luz Sánchez Mellado ha querido enviar un mensaje al escritor a través de su columna en contestación a su desafortunado comentario: " A mí tampoco me ponen los misóginos, sobre todo si no se les caen medio metro más de la vergüenza los testículos que ya les cuelgan por las rodillas. La gravedad es unisex, querido, y muchas de las viejas cincuentonas a las que repudias no te tocaríamos ni con un puntero láser. ¿A que no das crédito?", escribía la periodista.

#Cincuentañeros con los hijos mayores y estabilidad económica yo he retomado mis aficiones y he ganado tiempo para mi misma — esperanza (@eramflor) 10 de enero de 2019

Para mi llegar a los 50 significó un punto de inflexión en la vida: acabó la crianza de los hijos y empezó el cuidado y atención a los padres.#Cincuentaneros — Aida Dieguez Vazquez (@VazquezDieguez) 10 de enero de 2019

@laventana #Cincuentañeros yo tengo 51, estudio,trabajo, escribo hago deporte... y soy mas feliz y educada que ese fósil maleducado ... lo mas erótico es y será la inteligencia y el sentido del humor... pero sobre todo, la bondad y humanidad.

Ese tipo es un machista — Lola Montalvo (@Lolamont) 10 de enero de 2019

#Cincuentañeros es tener la seguridad de que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento — Roser Rovira (@roserrovira1111) 10 de enero de 2019