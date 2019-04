Phi Beta Lambda - Oh! My LOL | 1x19 | UUUUY!

PBL 1x19 | Un programa con muy buenas intenciones.

Con Antonio Castelo, Iggy Rubín, un cartón en el papel de Miguel Campos y Jorge Yorya.

Hoy con la visita de Pilar de Francisco y Mer.



¡SORTEAMOS LA PINZA DE BILLETES CON EL SELLO DE LA CASA REAL DE CHICO REQUENA!

Para ganarlo, completa la frase en los comentarios:

Eres rico si...



Wikipedia de Ricky Gervais, el cómico con el que arrancamos el programa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ricky_Gervais



"Todo es mentira", el nuevo programa de Cuatro en el que trabaja Antonio Castelo.

https://www.cuatro.com/todoesmentira/



Trailer de "Humanity", el último especial de comedia de Ricky Gervais. Puedes encontrarlo en Netflix.

https://twitter.com/rickygervais/status/973564636426637312



Ricky Gervais presentando la 73ª gala anual de los premios Globos de Oro, el 10 de enero de 2016.

https://youtu.be/eGl96uo9vek



Maria Mirabelli, la tienda de cupcakes y repostería de la fantástica Mer.

http://www.mariamirabelli.com/



Acerca de Sandra Oh y Andy Samberg presentando los Globos de Oro este año.

https://www.antena3.com/se-estrena/premios/globos-de-oro/sandra-andy-samberg-discurso-marcado-rostros-cambio_201901075c3301fe0cf2722495db761f.html



Monólogo de apertura de los Globos de Oro, con Sandra Oh y Andy Samberg.

https://youtu.be/JkzsWoVv3os



Acerca de la movida entre Pete Davidson y Kate Beckinsale.

https://www.eonline.com/ve/news/1003934/mira-lo-que-respondio-kate-beckinsale-cuando-le-preguntaron-por-su-relacion-con-pete-davidson



Acerca de la polémica en torno al retorno de Louis C.K. y sus chistes sobre el tiroteo de Parkland.

https://www.efe.com/efe/usa/gente/polemica-con-louis-c-k-por-burlarse-de-supervivientes-tiroteo-parkland/50000102-3855291



Twitter de Pilar de Francisco, la auténtica cómica favorita de Antonio Castelo.

https://twitter.com/pilardfrancisco



Hoy en "Thank you for this beautiful comedy" hemos hablado de "Relatable", el último especial de Ellen Degeneres. Puedes encontrarlo en Netflix.

https://www.youtube.com/watch?v=bWJvNd9JMlU



El chiste que Pete Davidson dedicó a Louis C.K.

https://www.rollingstone.com/tv/tv-news/pete-davidson-ariana-grande-louis-c-k-standup-return-773985/



