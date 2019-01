Luca Sangalli: "Me han hecho llegar muchos mensajes de apoyo y eso me da fuerzas para haber vuelto"

La gran noticia del partido entre Betis y Real Sociedad ha sido la vuelta de Luca Sangalli a los terrenos de juego, y no solo eso, sino con un puesto en el once titular y disputando 84 minutos. El de San Sebastián sufrió un pequeño episodio de ictus, lo que le mantuvo fuera del fútbol. Eso ya queda atrás y el jugador reconoce que algo que le ha ayudado mucho.

"Me han hecho llegar muchos mensajes de apoyo que he recibido y eso me da fuerzas para haber vuelto", reconoció.

El futbolista de 24 años recibió una calurosa ovación del Benito Villamarín, algo que le "emociona y agradece", pero que no olvida que hay una eliminatoria en juego.

"El partido ha sido bastante igualado y se solucionará la eliminatoria delante de nuestra afición, que es muy importante".

Por último, sobre la polémica del sábado con el Real Madrid y la jugada de Rulli y Vinicius, Luca no va "a entrar en eso", pero afirma que: "A mí si me convence el VAR. El árbitro va a tener la mayor importancia en sus decisiones y siempre va a haber polémica por una cosa o la otra".