¿En la guerra Solari-Isco con quien vas?

El problema y la guerra interna y externa entre Santiago Hernan Solari, entrenador del Real Madrid, e Isco, ya es algo más que evidente. El argentino no cuenta con el malagueño, al que le cede lo justo y mínimo.

Según informaciones de Antón Meana y Javi Herráez, el cuerpo técnico no le pone en el campo porque entrena mal, según el entorno del futbolista no es así. Sea lo que sea, no es la primera vez que el mediapunta tiene problemas con alguno de sus entrenadores. Cómo terminará esto solo el tiempo lo dirá, pero si queremos saber con quién vas tú. Esto opinan nuestros expertos:

Jesús Gallego: “Que Solari actúe con Isco porque entrene mal no se lo cree nadie. Es injusto. Que Solari está poniendo jugadores que están en peor estado de forma de Isco es evidente, nombro a Marcelo”.

“Está tirando a la basura el potencial futbolístico de este jugador, todo por algo personal. Desde el primer día le puso la cruz. En Roma le señaló públicamente”.

Antonio Romero: “A quién das la razón, ¿a un entrenador que va a llegar a junio y con problemas o a un jugador que ha sido clave en las últimas cuatro copas de Europa?”.

“Desde que llegó al Madrid, Isco titular”.

Jordi Marti: “El ninguneo de Isco, poco o mucho, tiene el beneplácito de Florentino”.

"Cuando todos estuvieron sanos, ¿cuándo fue titular Isco?.

Marcos López: “Sirve para Isco lo mismo que para Coutinho. Más allá de una decisión personal, te tienes que revelar. La única fuerza que le queda es el balón y el campo, no le queda otra. Cuando tú tienes tu momento es tu momento y solo ahí lo puedes cambiar”.