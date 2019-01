"Pertenezco a los 'sisis': jóvenes que sí estudiamos y sí trabajamos"

"Hoy como los 365 días anteriores recorro de nuevo el enorme puente de La Constitución de 1812 que tenemos en Cádiz. Me dirijo a una empresa multinacional del sector de la aeronáutica muy conocida y que como en mi caso acoge a multitud de estudiantes mediante prácticas, en este caso remuneradas. En mi caso, que estudio Ingeniería Aeroespacial haber tenido esta oportunidad es todo un privilegio", describe. "Hoy día se habla mucho de la juventud y muchas veces solo se acuerdan de los que hace años todo el mundo hablaban: de los “ninis”. Pero somos muchos "sisis". Por si la gente no los conoce decir que los “sisis” son los jóvenes que sí estudian y sí trabajan". ¿Cómo reconocerlos? pregunta Guillermo: "normalmente se nos distingue por estar siempre tremendamente cansados: ya que salimos a las 7 de la maañana de casa para volver a las 21; grandes ojeras: porque nos da por estudiar por las noches y obviamente por unos enormes bostezos. Muchos de estos “sisis” trabajan para poder mantener sus estudios o simplemente buscar un futuro mejor". Guillermo lanza un mensaje: " si los jóvenes somos el futuro (o eso no paramos de escuchar), déjennos ser ese futuro del que hablan"

Seguir leyendo