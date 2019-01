La presidenta del parlamento andaluz cree que "no hay que tener miedo" con las políticas del nuevo gobierno

La presidenta de la cámara andaluza, Marta Bosquet, ha convocado para el próximo 15 de enero a las 12:30 horas el pleno que finalmente investirá a Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía el día 16. Destaca la buena relación que tiene con todos los grupos" y recuerda que, para ella, "las 5 fuerzas políticas tienen el mismo respeto" y se debe a ellas "por igual".

En la anterior legislatura, Marta Bosquet fue la ponente sobre la ley andaluza contra violencia de género y estuvo negociando tanto en el acuerdo programático como en la mesa política. Además, como abogada ha defendido a víctimas de la lacra machista, por lo que declara que está "a favor de que se defienda la ley de violencia de género". Tras las propuestas con las que Vox pretendía negociar su apoyo al nuevo gobierno, hay cierta inquietud sobre una posible regresión en esta materia: "No me corresponde a mí las políticas que vaya a decidir o no el gobierno y, teniendo en cuenta que he sido partícipe del acuerdo programático entre PP y Cs, que son los únicos partidos que van a conformar el gobierno, no creo que haya que tener ningún miedo", sentencia.

Bosquet también se muestra partidaria de que Adelante Andalucía esté representado en la Mesa del Parlamento: "Esta Presidencia no va a poner ningún obstáculo". Teresa Rodríguez había amenazado con acudir a los tribunales si era necesario.