Recreo peligrosos

Dice el refrán que nos acordamos de santa bárbara cuando truena; que es una manera como otra de alertarnos sobre el peligro de no atajar los problemas a tiempo. Hoy traemos a “La Ventana” uno muy serio, muy grave…que está ahí pero al que no sé si prestamos suficiente atención: la entrada en el mundo del juego, en las apuestas Online básicamente, con todos los riegos de adicción que ello supone, la entrada de los jóvenes. Si alguien piensa que exagero, sólo decirle que varios estudios publicados últimamente revelan que uno de cada tres jóvenes de entre 16 y 17 años, ¡¡¡uno de cada tres, que es una barbaridad!! ya está en las apuestas Online. Y en esto influye, entre otras cosas, la proliferación de locales de juego que se instalan muy cerca de los colegios. Y luego, claro, pasa lo que pasa, chavales de instituto que aprovechan el recreo para meterse en un local de apuestas…. ¿y qué es lo que buscan? Pasta.

Pero…. ¿no está prohibida la entrada a los menores de edad? Para eso también hay soluciones. En Madrid, por ejemplo, en el barrio de Carabanchel bajo, se ha puesto en marcha una recogida de firmas en change.org para que se prohíba la instalación de este tipo de salas cerca de los colegios. Que por cierto, se instalan no en los barrios de lujo, de alto standing, no, no, proliferan en las zonas urbanas más modestas, más humildes. Como casi siempre, llueve sobre mojado. Así que, lo dicho al principio: ¡Houston, tenemos un problema!