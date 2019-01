José Ángel 'Cote': "El Madrid o el Atleti no tienen el partido tan controlado como el Barça"

José Ángel Valdés, más conocido como 'Cote', es defensa del Eibar. Esta temporada se ha vuelto un imprescindible para Mendilibar y tiene un papelón en su próximo encuentro en el Camp Nou, donde el empate "es un premio muy grande".

“El Barça es el equipo que más nos cuesta. Lleva muchos años jugando de una misma forma, casi siempre tienen el control del partido por lo que es muy difícil poder ganarles. El Madrid o el Atleti no tienen, en 90 minutos, el partido tan controlado como el Barça. Esa es la diferencia”, destacó el de 29 años.

Sabe que el Barça tiene un arma infalible, y no solo jugar en casa, sino tener en el once a Leo Messi, al que reconoce como el mejor de la historia: “El otro día los vi en Copa y no estuvieron muy bien, pero en el Camp Nou es otra historia y si está Messi…. No vi a muchos más como él. Es durante muchos años con un nivel increíble. Cuando me preguntan cómo se para a Messi digo que se para él solo. Él decide. Es el único que puede hacer eso”.

"El VAR no me convence"

“A mí no me convence. Unas jugadas sí, otras no… Para todos igual o sino para nadie. Si el árbitro pita algo no se le va a poner en duda nunca. Me desconcierta y no me gusta. Antes me parecía más divertido el fútbol”