No siempre somos capaces de contar lo que nos pasa. A veces ni siquiera podemos explicarnos porque durante toda nuestra vida nos han obligado a callar sobre determinadas cosas. El sexo es una de ellas. Primero porque pocos fueron los padres que apostaron por una educación sexual para sus hijos. Después, porque a nuestro alrededor no se dieron las circunstancias para que nos sintiéramos cómodos cuando el sexo estuviera de por medio. Así, aprendimos a tener sexo como pudimos. Los que se escandalizan ahora tanto de que los adolescentes se ilustren con la pornografía que encuentran en internet, deberían reconocer cómo aprendieron ellos.

Me gusta creer que mi generación fue de las últimas que tuvo que esconderse. Ahora, mal que les pese a algunos, por mucho que me digan que siendo mujer debo someterme a otros, me siento protegida por mis iguales. Por todas esas mujeres que se unen conmigo y me apoyan. Y por esos hombres que también me quieren libre. Los modelos de masculinidad cambian y no son ya los polla misiles los que triunfan. La mujer ha dejado de ser el objeto de deseo del hombre.

No soy yo la que comete una imprudencia saliendo sola por la noche. No soy yo la que excita a los hombres por ponerme una minifalda. No soy yo la que se acuesta con su hombre siempre que él se empeña, ni la que da explicaciones si no quiere tener pareja. Las redes sociales favorecen, seguramente, mucha de nuestra deshumanización. También permiten que se propaguen discursos falsos, como que la ley de violencia de género es perjudicial para los hombres. Si más de tres millones de mujeres han sido capaces de contar el horror sexual que han vivido usando una etiqueta de twitter, #cuéntalo, ¿qué tipo de hombre eres para que repudies una ley que solo quiere protegerme?