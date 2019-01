Díaz Vega, sobre el VAR: "Da una seguridad mayor de que no pueda haber un resultado injusto"

El ex colegiado Manuel Díaz Vega ha estado en El Larguero junto con el árbitro de la Cadena Ser Iturralde González analizando la llegada del VAR y de las polémicas que está causando su llegada al fútbol profesional.

Iturralde González

"Yo le pondría un notable, ha mejorado el error arbitral. Ha solucionado 59 errores arbitrales. Solo una vez de todas estas veces el árbitro ha rectificado. Es un sistema que ha venido para quedarse pero se le está exigiendo demasiado desde el principio".

"El mayor problema que se está haciendo del VAR es que metemos muchas jugadas en relación a la interpretación y no son tantas. Al arbitraje lo ha favorecido que el árbitro sale más tranquilo. Lo ha perjudicado en que los árbitros han perdido la personalidad dentro del campo".

"Como el tema de las manos es totalmente interpretativo, da igual que haya VAR o no. Dicen que en el Mundial el VAR funcionó y eso es mentira, solo que afectó a selecciones más pequeñas. Se amplifica mucho el error cuando afecta a un equipo grande".

Díaz Vega

"Yo le daría un notable rozando el sobresaliente. el trabajo que está haciendo Velasco Carballo y el comité es extraordianario Es más el ruido o el altavoz que se ha generado que la cantidad de aciertos que ha tenido. Es importante decir que hay un protocolo, y fuera del protocolo las jugadas no van a ser analizadas. Hay situaciones en las que están las jugadas de interpretación".

"Los árbitros que están en la sala tienen la ventaja de que pueden ver la jugada repetida. Yo estaría más seguro teniendo a Iturralde en el monitor que no a una persona que no entendiera los conceptos del árbitro. esta herramienta casi decide por sí misma, ya que distingue lo que es blanco o lo que es negro. Da una seguridad mayor de que no pueda haber un resultado injusto".