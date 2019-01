Así financió Vox su campaña en las elecciones europeas de 2014

La campaña de Vox para las elecciones europeas de 2014 tuvo un coste total de un millón de euros, de los cuales 800.000 provenían de un grupo de opositores al régimen islámico de ideología marxista. Desde el partido insisten en que todo es legal porque presentaron las cuentas ante el Tribunal de Cuentas pero lo cierto es que éste nunca revisó esas donaciones porque, como el candidato, Alejo Vidal-Quadras, no tuvo la representación parlamentaria necesaria para ser electo, el tribunal no está obligado a fiscalizar las cuentas. "Es decir, se presentaron pero no se llegaron a fiscalizar, ni la identidad ni las cantidades de esos donantes que procedían de 15 países diferentes que supuestamente venían de simpatizantes del Consejo Nacional de la Resistencia iraní", aclara José María Irujo en Hoy por Hoy, uno de los periodistas que ha publicado la información en El País.

El Consejo Nacional de Resistencia de Irán es el organismo que agrupa a los iraníes en el exilio desde que cayó el régimen de los ayatolás: "Están repartidos por todo el mundo, muchos de ellos son poderosos financieros y empresarios influyentes en distintos países y, curiosamente, este grupo que se crea con una ideología marxista, durante años cuenta con un brazo armado llamado Muyahidin-e Jalq (MJ), con más de 3.500 milicianos establecidos en una zona cercana a Bagdad y, supuestamente, ha cometido en algunas ocasiones atentados terroristas el que provocó la muerte de cinco científicos en Irán, cosa que ellos niegan", señala el periodista. "Este grupo ha estado en las listas negras del terrorismo internacional en Reino Unido y Estado Unidos hasta que en 2012 este lobby poderosísimo, con la ayuda de personajes muy importantes como Vidal-Quadras u otros, consiguió que fuera sacado de sus listas negras".

Vidal-Quadras asegura que, nada más ser nombrado vicepresidente de la Eurocámara, le pidieron que recibiera a este grupo y que en ese momento no tenía ningún interés en las actividades de esas personas pero que, "a partir de entonces, mantuvo una relación de estrecha amistad con ellos y lleva 16 ó 17 años acudiendo a sus actos en París a los que han acudido también otras importantes personalidades de la política e todo el mundo, desde el alcalde Giuliani, a John Bolton, importantísimos personajes de la política americana cercanos a Trump e, incluso, socialistas como José Luis Rodríguez Zapatero", detalla Irujo.

Para recabar información sobre la financiación de Vox en estos comicios, Joaquín Gil y José María Irujo se reunieron en varias ocasiones con Vidal-Quadras. Los periodistas destacan la diligencia del político, que les atendió siempre que se lo pedían "como un verdadero caballero", frente a la cerrazón "total y absoluta" del partido: "Hemos pedido detalles sobre la identidad de estas personas que ellos tienen en su tesorería, les hemos pedido si podíamos chequear el Excel y ver los nombres de estos donantes y que certificaran si la cantidad era efectivamente 800.000 euros [...] y, sin entrar en detalles, nos han contestado con bastante displicencia: "publicáis lo que queréis, dais lo que queréis, contestaremos a estas fake news..." en fin, de una forma bastante llamativa a la que no estamos acostumbrados cuando pedimos este tipo de información a un partido democrático".

Para Irujo, "lo importante de este caso es que las identidades de estas personas son absolutamente desconocidas": "De hecho Vidal Quadras reconoce que no tiene ni idea de quién son 146 donantes. Dice que cuando abrió esa cuenta de crowdfunding con la ayuda de Vox empezaron a remitirle importantes cantidades que llegaban a los 800.000 euros, lo que supone el 80% de la ampaña de Vox a las elecciones europeas de 2014, en la que también participó Abascal y otros altísimos dirigentes de este partido en aquella época y en la actualidad".