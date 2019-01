Alexandra Jiménez, una jefa de cirugía "con una fuerza extraordinaria"

Esta noche, en La 1, abre sus puertas Hospital Valle Norte, una nueva serie de ficción de 10 episodios que trata sobre un grupo de cirujanos. Alexandra Jiménez y José Luis García Pérez encabezan el reparto, y les acompañan actores como Juan Gea, Teresa Hurtado de Ory, Gorka Otxoa, Sergio Muro o Dani Muriel, quienes dan vida al equipo de médicos que se enfrenta en cada capítulo a complejos casos que, según afirma Alexandra Jiménez, "conectan con situaciones reales y con temas muy actuales".

El público podrá ver cómo estos profesionales de la medicina responden en el hospital, pero también cómo responden en sus vidas privadas ante las distintas circunstancias que van viviendo. La actriz añade que "es bonito ver esa dualidad con la que vas conociendo de los personajes, desde cómo son dentro del hospital como cirujanos a cómo se comportan luego en sus vidas privadas".

En la serie, Alexandra Jiménez interpreta a Paula Díaz, una brillante cirujana que llega al prestigioso Hospital Valle Norte para incorporarse como nueva jefa del Área de Cirugía, a la que pretende convertir en una referencia. Para lograr su objetivo deberá tomar algunas primeras decisiones impopulares y polémicas que despertarán los recelos de una plantilla en la que ya se encuentran algunos de los mejores médicos del país, en especial Héctor (José Luis García Pérez), un reputado cirujano que ha desarrollado toda su carrera en el Valle Norte y que aspiraba a conseguir el puesto de Paula.

Se trata de una producción de RTVE en colaboración con José Frade P. C, dirigida por Peris Romano. Alexandra Jiménez ya conocía la forma de trabajar de Romano y afirmaba lo siguiente: "Peris está muy abierto a no cerrarse a un único género, yo creo que la serie tiene mucho empaque, ha conseguido el estilo que tiene Peris y dentro de ese estilo él va mezclando diferentes estilos, creo que eso la enriquece y la hace diferente, es ese sello que tiene Peris que yo ya comprobé con la película Los miércoles no existen".

Jiménez confiesa ser muy aprensiva con la sangre, y para enfrentarse a la profesión de su personaje realizó una terapia de choque, "nos metimos en un quirófano a vivir una operación real, y ahí no puedes hacer el tonto o ponerte nerviosa, tienes que verlo y entender la actitud de esta gente cuando tiene tanta responsabilidad en sus manos (...) aún así, me sigue impactando". Además, la actriz reconoce que la experiencia le ha aportado mucho: "Siento que he interpretado a una mujer con una fuerza extraordinaria y eso a mí me aporta también muchas cosas, tal vez a no tener tanto miedo a la respuesta del otro a la hora de expresarte, en ella observo ese atrevimiento y eso me enseña a lo mejor a ser más valiente".

Paula, el personaje de Alexandra Jiménez, posee una determinación rotunda, y no tiene miedo de ello ni tiene problemas en no agradar a todo el mundo, la actriz confiesa admirarla y añadía que, sin duda, el público empatizará con ella a pesar de su áspero carácter: "No es la mejor madre, ni la mejor pareja, ni la mejor hija, pero es humana y pone tanto corazón a las cosas, es tan comprometida con su trabajo que yo creo que acabas empatizando sí o sí, y precisamente estas imperfecciones son las que hacen que te acerques más a un personaje, cuando es imperfecto creo que lo quieres más, porque te identificas más".