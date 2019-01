La huella de Juan Cueto

Nunca he sabido si sirve de mucho desearlo, pero es verdad que algunas personas cuando les preguntas por la vida y la muerte, responden que les gustaría trascender, dejar huella….y a ser posible un buen recuerdo.

Nunca tuve oportunidad de hablar de eso con Juan Cueto, pero sí de trabajar con él hace casi treinta años cuando puso en marcha, con todos los pronósticos en contra, una aventura de éxito que se llamó Canal Plus. La primera televisión de pago en España, que anticipó modelos de programación y formas de consumo, a la carta, bajo demanda, con la calidad por bandera que después se han acabado extendiendo.

Juan Cueto ha muerto hoy a los 76 años y no sé si se había planteado nunca eso de dejar huella, tiendo a pensar que no, pero desde luego lo ha conseguido. Con sus libros, con su febril actividad cultural, con sus “cuadernos del norte”, con su magisterio para que entendiéramos la tele, no sólo haciéndola sino escribiendo o hablando sobre ella, tanto en el diario “El País” como en la cadena SER.

Ahora que algunos se empeñan en empujar la historia hacia atrás, creo que la mejor definición para Juan Cueto es que fue un tipo moderno; moderno y abierto de mente, imaginativo, muy inteligente; y divertido, y vital, y acelerado. Le vamos a echar de menos porque es de los que remaban para que la vida y el mundo fuesen un poquito mejores. Así que creo que el homenaje más adecuado que le podemos hacer y la mejor manera de recordarle es seguirlo intentando.