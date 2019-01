Montero: "No hay ningún trato de favor con Cataluña en los presupuestos"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho en una entrevista en ‘Hoy por Hoy’ que “no hay ningún trato de favor con Cataluña” en los Presupuestos Generales del Estado y que el aumento de las inversiones en esa comunidad responde a “la vocación de cumplir con el estatuto de autonomía” y generar “convergencia y cohesión” entre todos los territorios de España.

Montero ha rechazado sentarse en una mesa de diálogo para hablar de la independencia de Cataluña, como piden los nacionalistas a cambio de su apoyo a los presupuestos, porque el Gobierno “no debate cuestiones que no están en nuestro marco constitucional”. La ministra ha subrayado que “se puede hablar de todo, pero es muy importante no generar ningún tipo de falsa expectativa” y ha pedido al president Torra abrir primero “una etapa de diálogo al interior de Cataluña” con los no nacionalistas para resolver los “problemas de convivencia”.

Investidura de Moreno Bonilla

La ministra, que fue consejera en la Junta de Andalucía, ha dicho que hoy tiene “una sensación agridulce” porque el PSOE va a dejar el gobierno de la comunidad en manos de PP y Ciudadanos. “Me preocupa que PP y Cs se dejan, al menos abrazar” por Vox y discursos que suponen “un paso atrás” en temas como la igualdad y la violencia de género.