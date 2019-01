"Pese a mis 27 años, pese a que tengo un sueldo fijo, mis padres me ayudan económicamente"

Edgar tiene 27 años y escribe al Diario para explicar "lo difícil que es desarrollarte profesional y personalmente siendo joven". Edgar tiene formación en el sector audiovisual, su vocación es la radio, pero trabaja de administrativo, "me veo que no puedo trabajar de lo que quiero, sino de lo primro de lo que encontré para poder pagar las facturas y el alquiler. Cerca de los 30, veo que en mi vida no tengo ningún avance; en lo laboral no puedo hacer lo que me motiva, y en lo personal tampoco puedo permitirme cosas. Pese a mis 27 años, pese a que trabajo, pese a que tengo un sueldo fijo, mis padres me siguen ayudando para poder invitar una vez al mes mi pareja a cenar", describe. Su Diario es de reinvidicación, "porque sí, cada vez es más difícil emanciparnos, cada vez que es más difícil encontrar un alquier y una vida mejor".

