'Ante la violencia machista...Ni media broma'

'Las mejores cómicas y cómicos de este país tienen algo que decirte", se lee en un rótulo del vídeo mientras aparecen con gesto serio Andreu Buenafuente, Dani Rovira, Luis Piedrahita, Marta Flich, Esther Gimeno, Don Mauro, Juan Luis Cano, Iñaki Urrutia, Flipy, Ernesto Sevilla, José Mota, Marisol Aznar, Berta Collado y Eva Soriano fueron los rostros conocidos que colaboraron en la campaña que el pasado 25 de noviembre fue lanzada por el Gobierno con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y por ella el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez les quiso agradecer su participación desinteresada en esta iniciativa.

Luis Piedrahita, nos relataba que el encuentro fue muy amable y cordial.

"El Presidente era como un agente inmobiliario te enseña una casa y contando anécdotas de sus invitados. Nos enseñó la Fuente de Guiomar en la que Machado se citaba con Pilar de Valderrama. La sala del Consejo de Ministros, y aquí le estuve preguntando si tenía un cojín que le hiciera más alto del resto.. Sala con muchos cuadros de artistas contemporáneos, Barceló, Tapies.. Nos explicó lo que cada Presidente ha incorporado al complejo: Suárez la piscina, González los bonsáis, Aznar la pista de tenis, Zapatero la cancha de baloncesto.. Le estuve preguntando por el famoso búnker y nos estuvo explicando cosas, pero no conseguimos verlo."

El presidente les transmitió una buena sensación de cómo había funcionado la campaña.

Esta tarde colectivos feministas han convocado movilizaciones en casi un centenar de ciudades y localidad de toda España bajo el lema 'Ni un paso atrás en igualdad. No negociamos' en solidaridad con las mujeres de Andalucía y contra los postulados de Vox, Piedrahita dice que desde el punto de vista del humor se podría abordar, pero es complicado. Habría que hacerlo con talento. Yo no me sentiría capacitado. El humor nos tiene que sacar un rayo de luz.