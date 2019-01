La banda estadounidense The Killers ha sorprendido a todos esta semana al publicar 'Land of the free' (La tierra de los libres), una canción con un mensaje muy claro y crítico contra la política de su país en materia migratoria y en el uso de armas. La canción, además, llega acompañada de un videoclip dirigido por Spike Lee en el que se ve a inmigrantes cruzando la frontera sur de Estados Unidos y que acaba con una bandera del país norteamericano del revés.

La canción habla de que "abajo, en la frontera, van a levantar una pared, vigas de hormigón y de acero lo suficientemente altas como para mantener todas esas manos sucias fuera de nuestras esperanzas y sueños. Personas que solo quieren lo mismo que nosotros", unas estrofas que critican la idea de Trump del muro en la frontera con México.

No solo habla de inmigración, también es crítica con la política de armas, a la que califica como un problema que tienen "en la tierra de los libres".

"Deshonramos nuestra herencia cuando echamos gas a nuestros hermanos"

El cantante de la banda también publicó una carta en el perfil de Instagram de The Killers en el que explica el origen de esta canción, que empezó a rondar su cabeza cuando vio la masacre de la Escuela Primaria de Sandy Hook en 2012 y en el que murieron 28 personas.

"En los meses y años que siguieron, Estados Unidos sufrió una avalancha de disparos masivos a inocentes y demasiados ejemplos de injusticia racial para ignorarlos", justifica el cantante de Las Vegas.

La vida de Brandon Flowers siempre ha estado marcada por la religión. Declarado mormón, rechazó apoyar a Mitt Romney, también mormón, en su carrera a la Casablanca y cantó por petición de Barack Obama -demócrata- el 4 de julio de 2010 en el 'Saludo militar', algo que Flowes calificó de "gran honor".

Durante su carrera Brandon Flowers se ha mostrado como un gran amor a su país, de ahí que su potente mensaje contra Trump y contra las políticas que está haciendo su país tenga aún más importancia.

