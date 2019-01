"Alquilo mi piso a Airbnb algún fin de semana. Este es el espíritu original de la plataforma"

Cristina vive en el centro de Madrid con su hijo, "estoy separada, tengo custodia compartida. Cuando está con su padre, muchos fines de semana alquilo el piso por AirBnb, ofreciendo un piso cómodo, con todas las cosas que necesitan para su día a día". Para Cristina este es el espíritu inicial de la plataforma, "no es un apartamento de alquiler, es el piso en el que vivo. Creo que no hay que demonizar Airbnb de forma genérica; el uso de gente que compra un piso solo para alquiler turístico, subiendo así los precios de los alquileres de la zona de forma meramente especulativa, no me gusta nada", subraya. Este no es su caso, "hace poco mne dejaron una nota diciendo que este era el espíritu original de la plataforma, vivir en la casa de una persona local, ver cómo vive, tener sus recomendaciones. Es mi casa y ahí están todas mis cosas".

