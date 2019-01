Mañana comienza en Madrid la Convención del Partido Popular, una cumbre en la que los populares quieren presentar con la máxima solemnidad y ante muchos importantes invitados lo que han bautizado como su rearme ideológico. Podremos por tanto conocer mejor en qué se concreta el llamado reencuentro con sus esencias y cómo va a jugar sus bazas en esta nueva etapa en compañía de Vox.

Entre los que necesitan conocer con precisión esa posición ideológica hemos de incluir a muchos del propio Partido Popular, Feijóo o Ana Pastor, por ejemplo que no han entendido algunas cosas como el viraje de Casado sobre violencia de género y otros asuntos o que se están haciendo un lío sobre la relación del PP con Vox, por ejemplo sus candidatos para Madrid. Para Isabel Díaz Ayuso, que aspira a la Presidencia de la Comunidad, Vox no propone nada que no estuviera ya en el PP, es como de la familia. Por el contrario, para José Luis Martínez Almeida, candidato a alcalde, el partido de Santiago Abascal es un perfecto desconocido, no se identifica para nada con él.

Veremos cómo afinan los populares también su anunciada batalla contra el comunismo y el populismo, ámbito este último en el que por lo que se ve no incluye a Vox. Y veremos también si, para explicar el rearme, se cuenta cuándo se produjo el desarme y quién fue el responsable del mismo. Y en este sentido tendrán mucho morbo los discursos de Rajoy y de Aznar, ambos sobre un mismo argumento, los 30 años del partido, en el momento en el que la nueva dirección con Casado al frente se ha abrazado sin complejos a FAES y al aznarismo y se ha quitado de encima sin paños calientes a todo cuanto huela a marianismo. Cumbre del PP este fin de semana. Va a ser importante y clarificadora.