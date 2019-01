La palabra del año que destruye nuestros mares: microplástico

El sustantivo microplástico ha sido elegida como palabra del año por la Fundéu. Hace referencia a los fragmentos de plástico de menos de cinco milímetros que se fabricaron ya con ese tamaño o que bien se han fragmentado de un plástico mayor durante su proceso de descomposición. Macarena Berlín conversa con Valentín Ladredo, coordinador de Libros en Acción, el proyecto editorial de Ecologistas en acción, sobre literatura medioambiental y la amenaza del plástico.

Libros en acción nace hace diez años como una manera de difundir el ecologismo a través de la lectura. Desde entonces han publicado cerca de medio centenar de títulos entre ensayos, novelas, cuentos y microrrelatos. Asegura Ladredo que en este mundo donde todo lo digital avanza vertiginosamente, "creemos que el libro sigue siendo un objeto extraordinario para reflexionar y plantear debates".

'Claves del ecologismo social' fue uno de los primeros libros que editaron. Un trabajo que ofrece algunas de las claves básicas para poder interpretar la realidad desde la perspectiva del ecologismo social. Ladredo argumenta que ellos creen que el problema del medio ambiente no es solamente el acto físico con el que devoramos la naturaleza, si no que la fuerza humana del hombre y la mujer interviene continuamente. "Nosotros no creemos solamente en el aspecto medioambiental sino también creemos que hay que cambiar el modelo de consumo, de producción o los roles sociales para que haya una conexión entre naturaleza y seres humanos que lleve a la sostenibilidad".

En su afán por la defensa del planeta, desde Libros en acción se propusieron el recoger las reflexiones, conocimientos y propuestas en formato libro. Comenta Ladredo que son un caso atípico, la editorial de una organización, lo que se convierte en una ventaja para ellos pues dinamizan sus libros, los cuales son también recursos y herramientas para sus socios. Por otro lado, muchos de sus autores son activistas, voces autorizadas en contacto directo con sus causas. Afirma Ladredo que suelen ir por delante ya que "hay un trabajo diario del activismo y estamos desarrollando temas que luego aparecen al cabo de años".

Desde los años 60, la producción de plástico ha crecido cerca de un 9% cada año. Gran parte de este material termina en nuestros mares y océanos, unos ocho millones de toneladas al año. La acción del agua, la luz solar y los microorganismos van degradando el material, hasta convertirlo en pequeñas partículas. Su presencia en los organismos de los animales, en la sal marina que consumimos e incluso en el agua que bebemos ha hecho saltar las alarmas y ha obligado la comunidad internacional a tomar medidas ante la gran oleada de estos microplásticos que afectan tanto al medio ambiente como a nuestra salud.

Los plásticos de un solo uso son responsables en gran parte del problema que sufrimos. Comenta Ladrero la importancia de realizar ecogestos diarios como usar bolsas de tela a la hora de realizar la compra, el uso de detergentes ecológicos o apostar por materiales alternativos para nuestras tareas diarias como el vidrio, cristal o metal. Y no se ha de olvidar el reciclaje.

Sin embargo, el problema se plantea a día de hoy en cómo eliminar lo ya generado. "Los gobiernos tienen que plantearse seriamente este asunto y firmar leyes donde se prohíba o reduzca masivamente". Además, son críticos con el consumo. Han llegado a idear "un día sin compras", algo que plantean como un acto político, tal y como menciona Ladredo. "El consumo es un problema, el crear necesidades que no son reales", concluye el ecologista.