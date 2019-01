Jorge Pulido: "Ojalá ganemos este sábado y el Atleti gane la Champions y la Liga"

El Huesca vive un momento complicado en la Liga Santander. El equipo entrenador por Francisco Rodríguez es colista de la competición doméstica y se enfrenta nada más y nada menos que al Atlético de Madrid en el encuentro correspondiente a la vigésima jornada de liga.

El jugador Jorge Pulido, que se formó en el club rojiblanco y hoy reside en el Huesca, ha estado en El Larguero hablando del partido de este sábado y del momento que vive un equipo recién ascendido que tuvo que ver como su entrenador Leo Franco se marchaba de los banquillo tras un mal comienzo de temporada y que a pesar de ello se encuentra a diez puntos de una salvación que este año va a estar muy cara.

"Sabíamos que iba a ser complicado siendo los novatos de la competición pero esperamos hacer una buena segunda vuelta. Está claro que los resultados no han sido los esperados. Sobre todo en casa hemos sido fuertes pero no hemos sido capaces de sumar los tres puntos, pero la línea de trabajo es bastante buena", ha empezado diciendo el jugador.

Pulido ha intentado explicar esta crisis de resultados. "Al final estamos teniendo un poquito de mala fortuna. Somos el segundo equipo detrás del Barça en tiros a puerta, eso es que no lo estamos haciendo mal, pero hay veces que el balón no entra", afirma.

El futbolista también ha comentado el cambio de Leo Franco por Francisco en los banquillos del equipo. "Ahora llevamos más la iniciativa. Quizá con Leo pensábamos más en defender que en atacar. Yo creo que ahora tenemos más valentía", cuenta.

También ha analizado la llegada de Enric Gallego procedente del Extremadura. "Todo compañero que venga para sumar es recibida. Ojalá nos pueda aportar mucho igual que lo ha hecho con el Extremadura".

El partido ante el Atlético

Jorge ha hablado del encuentro en el que el Huesca se enfrentará a su ex equipo, el Atlético de Simeone. "No se lo vamos a poner fácil. Hay que ganar y si lo hacemos me alegraré por ello. Es inesperado que hayan caído de la Copa pero no creo que les afecte. Con el míster que tienen tendrán ganas de ganar. Las lesiones que están teniendo son inusuales ya veces es difícil salir de ellas, pero seguro que salen pronto de ahí", nos cuenta.

"Evidentemente, no tener a Diego Costa delante es mejor, aunque me hubiese gustado medirme con él. Es de los jugadores que te ponen al límite, personalmente me hubiera gustado que estuviera", ha dicho sobre la ausencia del delantero.

Será la primera vez que se enfrente al que fuera su equipo. "Cuando fuimos al Wanda no entré en la alineación y no pude jugar, me jodió bastante. Son sentimientos encontrados, hay que centrarse en ganar, no nos queda otra. Ojalá ganemos mañana y ellos ganen la Champions y la Liga".

El objetivo de la permanencia

"En el fútbol todo puede pasar y la esperanza es lo último que se pierde. Ojalá contra el Atleti podamos sumar los 3 puntos. Hay que encadenar dos o tres resultados positivos, ese es el camino", dice sobre la posibilidad de salvación.

"Hay que pensar en el mañana. Cada entrenamiento hay que disfrutarlo como si fuera el último, ese es el camino", ha concluido el jugador, que espera seguir en el Huesca en el futuro.