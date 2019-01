¿Quién gestionará la próxima crisis?

La crisis lleva 10 años con nosotros y lo que te rondaré morena. El mundo fue hinchando burbujas desde los ochenta con décadas de desregulación y una desigualdad creciente que lo han puesto todo patas arriba. Cuando llegó la crisis, el mundo evitó una segunda gran depresión con una combinación de gigantescos estímulos monetarios y fiscales. Voy a ahorrarles incertidumbres sobre el futuro: vendrá una nueva crisis. Y más nos vale tener a los mejores gestionando cuando llega esa nueva crisis.

En España hay un puñado de buenos economistas en todos los partidos. Pero este fin de semana empieza la convención ideológica del PP y me gustaría contarles algo sobre los elegidos para la ponencia económica: Daniel Lacalle, Lorenzo Bernaldo de Quirós y Carlos Rodríguez Braun. Lacalle es un gestor de hedge funds. Básicamente quiere reducir al mínimo los impuestos y el Estado y desregular para que el mercado y el sector financiero puedan campar a sus anchas. Como si estos últimos 10 años no nos hubieran enseñado nada de nada. Bernaldo de Quirós es un poco más sofisticado pero es miembro del Cato Institute, a la derecha de la derecha de la derecha en materia de política económica. Rodríguez Braun es un tertuliano simpaticón autor de varios libros. He ojeado sus tonterías económicas que efectivamente hace honor a su nombre.

Me resisto a pensar que Pablo Casado vaya a dejar las riendas económicas de uno de los grandes partidos en manos de esa especie de three party neoconservador carpetovetónico. Pero esto es lo que hay. Y que Draghi nos coja confesados si la crisis llega con ellos al mando en España.