'El jorobado de Notre Dame' también tendrá su propia película con actores reales

'El Jorobado de Notre Dame' también contará con su propia película con actores reales. Así lo ha dado a conocer The Hollywood Reporter en su página web, donde ha dado a conocer los primeros detalles de una película que se encuentra en las primeras fases de producción.

Según cuenta el medio especializado, el campanero más famoso de París volverá a la gran pantalla de cara a 2022. Todo ello gracias a un musical, que será producido por el también actor Josh Gad, que estará guionizado por David Henry Hwang y que contará con la colaboración de Alan Menken y Stephen Schwartz, quienes volverán a crear la banda sonora para este nuevo proyecto.

Buenas noticias para los seguidores de 'El jorobado de Notre-dame'

En lo que respecta a los actores y actrices que formarán parte de este proyecto, todavía no hay nombres confirmados. No obstante, el medio especializado apunta a que el propio Josh Gad podría ser el encargado de interpretar al famoso campanero. Después de poner voz al carismático Olaf en Frozen, interpretar a Lefou en La bella y la bestia y triunfar en Broadway con el musical The Book of Mormon, todas las miradas apuntan hacia él.

Por lo tanto, habrá que esperar a conocer nuevos detalles acerca de este producto. Sin embargo, los fans del Jorobado de Notre-Dame están de enhorabuena. Desde hace un año, la plataforma de vídeo en streaming trabaja en otra película sobre el famoso campanero. Una versión más cercana al clásico de Victor Hugo, dirigida y protagonizada por el actor Idris Elba.

El actor es el gran favorito para interpretar a Quasimodo. / Walt Disney Productions

Los próximos proyectos de Disney

Por lo tanto, la factoría Disney continúa con su idea de trasladar sus clásicos animados a los nuevos tiempos a través de versiones con personajes de carne y hueso. Desde que 'La bella y la bestia' triunfara en la gran pantalla, llegándose a convertir la película más taquillera de 2017, la casa de Mickey Mouse ha confirmado hasta una decena de proyectos relacionados con los personajes más reconocibles de la factoría.

Próximas películas de Walt Disney. / Walt Disney Productions

Tras el estreno de El regreso de Mary Poppins, la secuela del clásico de Disney que llegaba a la gran pantalla el pasado mes de diciembre, la compañía estadounidense se adentra en 2019 con tres películas que aspiran a dominar la cartelera: Dumbo, Aladdin y El Rey León. De cara a los próximos años, la empresa prevé el estreno de otras películas como La dama y el vagabundo, Mulán, Cruella, Pinocho, Lilo & Stich o La Sirenita.