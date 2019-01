Amistades lingüísticas

El debate sobre las redes sociales y su influencia en nuestras vidas está abierto desde hace tiempo y más allá de lo que piense y haga cada uno, creo que algo sí está claro: que las redes no son buenas o malas por sí mismas, sino que depende del uso que se les dé. Es como un cuchillo: puedes pelar la manzana o cargarte a alguien.

Bueno, pues en twitter, donde ocurre de todo, hemos encontrado hoy una historia magnífica. Pequeñita, modesta…alguno dirá. ¡¡¡Qué exagerado!! Vamos a verlo.

Un profesor de asturiano, de bable, cuelga el siguiente texto: “¿sabíais que n’asturianu diferenciamos suañu y sueñu? Puedes tener el suañu de ser astronauta, pero marches pa la cama cuando tienes sueñu” y se pregunta: “¿a quién puede molestar que queramos caltener la nuestra bayura llingüística?” Y a la pregunta le han respondido: “os galegos cantto tenos sono vamos para a cama coa esperanza de ter soños prestosos” le han respondido también: “en catalán también distinguimos entre la son, el son y el somni, que sería el suañu” y una más: “en euskera pasa algo parecido, dice otro tuitero, tenemos amestu, que sería sueño en el sentido de desear o imaginar algo y amets egin, de dormir”.

¿A que es hermoso este intercambio, a que fluye como si tal cosa? A mí me parece un símbolo de lo que deberían ser las lenguas y no siempre son. Vamos, no tanto las lenguas como su uso, o su utilización interesada. En esta conversación de twitter hablan, con toda naturalidad, personas en galego, asturianu, castellano, catalán, euskera y, nadie resta, todo el mundo suma.

Por cierto, hasta el momento he contado más de 500 retuits y 2.000 “me gusta”. Sólo hay un tuitero,¡¡¡uno!! Que dice: “Catalunya siempre será una comunidad autónoma y todo esto son dialectos”. Pero es uno, frente a miles. Está claro que si en la vida real fuera así, la tolerancia ganaría por goleada.