"El oxígeno no es sustancia dopante"

El pasado 2 de diciembre, al terminar el eslalon gigante de Beaver Creek, Stefan Luitz decidió inhalar oxígeno de una pequeña bombona para mejorar su recuperación de cara a la segunda manga. En ese momento encabezaba la clasificación provisional por delante, del austriaco Marcel Hirscher, ganador de las siete últimas ediciones de la Copa del Mundo. Luitz bajó por segunda vez con 14 centésimas de ventaja sobre Hirscher, consiguiendo su primera victoria en la Copa del Mundo. Pero la alegría le duró poco porque la Federación Internacional de Esquí (FIS) arrebató a Luitz su triunfo. «No se trata de una sanción, sino la consecuencia de la violación de las reglas», explicaba el difuso comunicado de la FIS. Para Mariano Marcen, médico especialista en pulmón y corazón, "oxígeno no está considerado como sustancia dopante. Pero la FIS, tras Vancouver, decidió que no se debe emplear durante la competición. Aunque yo creo que inhalar oxigeno en el esquí de competición no te reporta nada"

En cuanto al estado de las estaciones Baqueira y Sierra Nevada siguen siendo las que mejores condiciones ofrecen para la práctica del esquí pero todo apunta a que la nieve, por fin, llegará a una gran parte de las estaciones españolas.