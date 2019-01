El órdago a grande de los Cure

En 1989, Robert Smith se preparaba para entrar en la treintena y estaba angustiado. Pensaba que todos sus héroes musicales habían firmado sus grandes obras antes de cumplir los 30 y se puso manos a la obra.

Bajo esa presión, Smith compuso las canciones de Disintegration, la obra más exitosa de The Cure. Smith creía tanto en aquellas canciones, en esa vuelta a la oscuridad, que estaba dispuesto a editarlas como un disco en solitario si no gustaban a sus compañeros de banda. No hizo falta. Tampoco tuvo miramientos hacia su sello, que calificó el disco de suicidio comercial. Smith siguió adelante, lanzó su órdago y se llevó la partida convirtiendo a Disintegration en el álbum más vendido de su carrera.

Esta semana dedicamos el Sofá Sonoro a recordar la historia de Disintegration, sus letras, su contexto y su sonido, de la mano de Guille Mostaza, músico, productor y enamorado de los Cure.

Cómo era el mundo en 1989

Disintegration llegó en 1989, un año tan intenso en lo político y lo social que fue calificado como el final del siglo XX. Lucía Taboada nos recuerda algunas de las cosas que pasaron aquel año.

Las letras de Robert Smith

El órdago de Smith, su disco de madurez, se construyó alrededor de unas letras románticas y oscuras que encajaban a la perfección con la atmósfera densa del álbum. La compositora Joana Serrat nos explica la forma de escribir de Smith en este disco.

