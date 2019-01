Los sonidos del Delta del Manzanares

La música negra hace tiempo que dejó de ser algo propio de los afroamericanos para ser parte de su legado al mundo convirtiéndose en algo universal y nuestro Tres para el finde de esta semana, con temas grabados en España, es buena muestra de ello.

El primer tema de la sección es Where did she go, el primer sencillo de lo que será el tercer álbum de los Limboos, banda gallega asentada en Madrid que con sus dos primeros discos presentó en sociedad un sonido propio que nos conquistó, ambos discos estuvieron en las listas de lo mejor del año de Sofá Sonoro y con esta canción pegadiza y pegajosa han presentado lo que será su nueva entrega que pinta muy bien. Con ellos hemos empezado el Tres para el finde de esta semana que vamos a seguir con otra artista asentada en Madrid y consolidada en Europa como una de las blueswoman más interesantes del momento. Susan Santos lleva desde el 2010 haciendo un blues clásico y con personalidad que le ha valido para estar nominada a los European Blues Awards. Su nueva entrega se titula No U Turn, un disco que Santos stá presentando en directo estos meses y que está teniendo muy buena acogida.

La cantante lleva una notable carrera curtiéndose en escenarios de medio mundo y esa a día de hoy uno de los nombres más importantes del blues hecho en España, sonidos a los que estamos dedicando el Tres para el finde de esta semana, sección que vamos a cerrar con una debilidad personal, Hometown Blues, el disco que en 2015 grabaron el guitarrista Pablo Sanpa con el veterano armonicista Mingo Balaguer, un disco con versiones salvajes de Johnny Ace o Walter Jackob, pero también con temas propios como el que da nombre al álbum y con el que vamos a cerrar la sección de esta semana, un tema con el mejor blues que se hace en España en un disco poco conocido pero que es una delicia.