Sexo a los 20: ¿cómo lo ven ellos?

Qué bueno fue conocer a Sandra, Rodrigo, Chema y Javier, quienes vinieron a hablar de sexo. Se iniciaron en el sexo sin saber nada del tema, como la mayoría. “No nos preparan para el sexo” reconocieron. La vergüenza de sangrar o de que duela mucho son los temores que se tienen antes de tener sexo, pero los chicos a lo que tienen miedo es no llegar al final. Los nervios juegan una mala pasada. Lo más importante, es tener confianza con la personas. Todos echaron de menos que se hablara con ellos de sexo. Reconocen que tiraron de porno porque no tuvieron otra, y, para ellos, las sexualidades no convencionales son un mundo aparte que les gustaría descubrir. Se sienten libres para indagar, experimentar y reafirmarse poco a poco.Porque ellos ya hablan de sexo de otro modo al que hablamos los que podríamos ser sus padres..

Lucía Beltrán, @Luciapediatra nos habló del Virus del Papiloma Humano, la ETS más extendida y responsable de muchos de los cánceres con más víctimas mortales. ¿Qué podemos hacer? Las niñas pueden vacunarse siguiendo el calendario de vacunación oficial, pero los niños, no queda otra que pagarlo. Pensaron en una sexualidad estándar, pero no sabemos cómo será la sexualidad de nuestros hijos, por eso la Dra. Beltrán recomienda vacunar a varones y hembras. Australia ha sido el primer país del mundo en erradicar el cáncer de cérvix, el más mortal de todos, puesto que vacunan a niños y a niñas antes de que empiecen las relaciones sexuales. Y, ¿saben que los adultos también pueden vacunarse? Se trata de protegernos de la ETS más extendida del planeta.

Mercedes Herrero, ginecóloga y responsable de saludsexualparatodos.es, reconoció que era indispensable la comunicación entre paciente y personal ginecológico para que se pondere la relación en nuestras revisiones médicas. Efectivamente, después de los embarazos perdemos pecho. Así que intentemos no llevar mal la pérdida de una talla cuando esto suceda. No queda otra que hacer deporte, las tetas, si no te las operas, no hay otra. La autoconfianza es la clave de este problema. Cambiemos el modelo de pecho; no hay un pecho modélico, hay variedad de tetas.

¿Saben ustedes que son sus telómeros? Pues sepan que mejor, tenerlos largos. ¿Y saben con qué frecuencia deberíamos tener sexo para mantener esos telómeros magníficos? También descubrimos que´es la competencia sexual y los parámetros que establecen la madurez sexual de los jóvenes. Y en Inconformes, Alejandra Acosta, intenta que los más jóvenes sepan lo que es la violencia sexual, porque da charlas a adolescentes fomentando la igualdad real en los instituto. La educación es la base de la educación sexual tan necesaria.

Y, para terminar, confesé manejarme entre masturbaciones de esas que no sabes por qué...Pero te las regalas.