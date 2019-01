Yago de Vega: "Tebas se cree con el derecho de hacer lo que quiere, cuando quiere y en la situación que quiere"

El Reus no disputará este sábado el partido que tenía previsto contra la UD Las Palmas (20.30 horas) debido a la decisión del Comité de Competición de la Federación, que suspendió ayer por la noche el partido de forma cautelar. Yago de Vega opina sobre el papel de LaLiga y su presidente, Javier Tebas, en este asunto.

"El Comité de Competición decide suspender cautelarmente el partido que estaba previsto entre el Reus y Las Palmas después de que el Dios todopoderoso del fútbol español, Javier Tebas, tomase una vez más de forma unilateral una decisión sin tener competencias en ello", comenzó.

Horas antes de la decisión de la Federación -única figura capaz de decidir si un club sale de la competición- el Juez de Disciplina de LaLiga había suspendido todos los partidos del Reus.

"Tebas se cree con el derecho a hacer lo que le da la gana en el fútbol español cuando quiere, como quiere y en la situación que quiere. En este caso tiene que ver que hay un organismo superior, como en este caso el Comité de Competición, que decide suspender de forma cautelar una decisión que ha tomado Tebas porque ha querido, cuando ha querido y como ha querido".

"Me parece a mí que no va a ser la última de Tebas. La UD Las Palmas tiene que coger vuelo de vuelta a la isla a las dos de la mañana después de saber que no se va a disputar este partido. Ahora dice el Comité de Competición que la decisión de la Liga no la acepta. Y el vuelo, que tenía previsto y pagado, lo tiene que anular y se tiene que seguir quedando en Barcelona porque el señor Tebas ha decidido que, porque él quería, a través de LaLiga el Reus estaba fuera de la competición", explicó.