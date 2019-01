Ibai Gómez: "Si fuese por lo económico me hubiera ido a otro país"

Ibai Gómez ha vivido unas navidades muy especiales, quién sabe, si las más ilusionantes de su carrera profesional. El jugador bilbaíno tuvo que tomar una decisión invernal sobre su futuro, en mitad de una temporada con tintes históricos en la familia del Deportivo Alavés. Sin embargo, su verdadera familia llamó a su puerta para que Ibai acudiese al rescate de un Athletic que vagaba por los puestos que por historia no le corresponden.

Tras su vuelta a casa por Navidad, y después de volver a pisar el césped de San Mamés, Ibai Gómez ha estado en El Larguero hablando sobre esta difícil decisión, sobre la crisis deportiva que atravesaba el Athletic y sobre los nuevos objetivos que se plantean en el vestuario tras el cambio en la dinámica de resultados.

“Había otros equipos interesados, pero yo siempre les he dicho lo mismo: que lo primero era escuchar al Deportivo Alavés. Creo que lo económico sigue siendo secundario, es cierto que le damos mucha importancia, pero para mí no es lo primordial. Tira mucho lo de casa”, comenzaba diciendo el jugador vasco sobre cómo fue el proceso de tomar esa decisión.

“Todo lo que he dicho del Deportivo Alavés lo voy a decir toda mi vida. Han sido dos temporadas y media magnificas, aunque al final tira lo de casa. Creo que siempre he demostrado que todo lo que digo es con sinceridad. Para mí lo más importante es poder irme a la cama tranquilo sabiendo que he hecho las cosas bien”, explica.

“Cuando salgo del Athletic mi principal objetivo era cambiar el rol y sentirme importante, creo que lo he conseguido y vengo con la misma idea”, reconoce Ibai sobre su objetivo en su vuelta de rojiblanco.

En cuanto al cambio de directiva, Ibai Gómez reconoce que “en todos los clubes pasa lo mismo. En el fútbol al final pasan jugadores, pasan directivas…pero al final lo que queda es el fútbol, es la gente, y en ese sentido no cambia. Sabía lo que me iba a encontrar porque ya lo he vivido muchos años”.

El cambio de dinámica

“En clasificación estamos en una situación complicada, pero es cierto que de los últimos 15 puntos se han conseguido 11. El otro día en la vuelta contra el Sevilla en Copa la imagen también fue buena, ganar en el Pizjuán nunca es fácil. Soy optimista, siempre lo he sido, creo que otra vez estamos generando ilusión. La gente está viendo que el equipo demuestra solidez, es compacto y lo único que quiero es eso, que haya toda la ilusión del mundo. El objetivo de ahora mismo es salir de ahí cuanto antes”, señala.

Una liga apretada

Sobre la escasa distancia que existe entre el descenso y los puestos europeos, Ibai Gómez añade que “vamos a ir con los pies en el suelo pero sabiendo que si conseguimos sacarlo podemos mirar otros objetivos. A Champions igual ya no tanto (risas), pero estoy ilusionado con pelear por puestos europeos. El año pasado viví una situación parecida, estábamos bastante peor”.

El partido contra el Villarreal

“Es difícil hacer una predicción que dijese dónde íbamos a estar ambos equipos, es una liga muy apretada, equipos muy ordenados…sabemos que mañana va a ser un partido muy complicado pero confío plenamente en que consigamos los tres puntos”, reconoce.