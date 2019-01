Si cada vez que deseo a alguien, consiguiera que me deseara, mi vida sexual sería una panacea. Hombres y mujeres con los que me he imaginado a solas, cuando no hay amante de por medio pero sí las ganas de recrearlo. Alimentándome de todas las veces que deseo a solas sin ser correspondida apuesto por que mi futuro tenga mucho más sexo. Alimento mis ganas. Presto más atención a mis posibiliades. Después de masturbarte pensando en alguien no vuelves a verlo con la misma frialdad. Empieza a formar parte de tu baúl de fantasías. Pones mucha más atención a las muestras de cariño que te ofrece. Imaginas por dónde podrían ir las cosas la próxima vez que te cruces.

Alimenta las ganas y activa tu deseo.

Confieso recrearme a solas con personas que jamás imaginarían que han sido oscuro objeto de todo mi deseo. Una vez que esto sucede, disfruto imaginando cómo reaccionarían si supieran las ganas que les tuve. Que aquello ocurriera, aunque solo fuera en mi imaginación, no me da más puntos para que ocurra, pero sí para que sea más fácil que pudiera suceder. No tengo sexo si no lo quiero y mucho menos con quien no quiero, ni siquiera ficticio. Que te piensen es lo mejor que te puede pasar. Que lo hagan sin que estés cerca, corrobora que te tienen ganas. Que te busquen hasta que te encuentren, confirma que aquello no fue cosa de una paja.

La cantidad de amantes imaginados que pueden llegar a convertirse en amantes follados.

Vayan apuntando nombres, no se les vaya a escapar alguno de los mejores...