Yago de Vega: "Creo que el Atlético no se puede agarrar a ese tipo de discursos y tiene que pelear en todas las competiciones"

Después de la eliminación del Atlético de Madrid de Copa en octavos de final contra el Girona, Simeone dijo en rueda de prensa que estar en una competición menos podría favorecer al descanso de los jugadores. El director de El Larguero analiza las palabras del técnico.

"Una cosa es decir que la circunstancia de la eliminación de la Copa del Rey te permita recuperar jugadores, que es verdad, porque la carga de partidos va a ser menor. Otra cosa muy diferente es decir que la eliminación copera le viene bien al Atlético de Madrid", comenzó.

El Atlético cayó ante el Girona con un 3-3 en el partido de vuelta. "Yo creo que caer en octavos de final contra un equipo netamente inferior no le puede venir bien a nadie. Me parece un discurso de equipo pequeño y mediocre, que está luchando por la permanencia. El decir 'no nos interesa la Copa, nosotros nos tenemos que centrar en la Liga'", explicó. "A este paso que caiga eliminado de la Champions, si le viene bien para centrarse en la Liga, a ver si gana al título de Liga", dijo.

"Creo que el Atlético de Madrid no se puede agarrar a ese tipo de discursos y tienen que estar peleando en todas las competiciones. Puedes caer en semifinales contra el Real Madrid, contra el Barça, contra equipos punteros, pero has caído en octavos de final".

"Has caído en tu casa y has caído con un rival que es inferior tanto en lo deportivo como en lo económico, que tanta importancia le da Simeone y que no lo veo yo el otro día hablar de presupuesto", explicó.

"Otra cosa es que luego hagamos la reflexión de que van a descansar más los jugadores. Por supuesto que van a descansar más. Evidentemente van a tener menos cargas de partidos, también van a tener menos opciones de ganar un título", concluyó.