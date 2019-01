Recio: "No sé lo que hacen los cuatro del VOR"

Tras la victoria del Barcelona (3-1) ante el Leganés, uno de los jugadores clave del equipo visitante, Recio, ha pasado por el último tramo de Carrusel, donde ha hablado del polémico gol de Suárez: “En el área, aunque toque balón Luis, no puede tocar al portero. Cuéllar tenía los tacos de Luis Suárez clavados en el brazo, pero claro al árbitro los cuatro que están arriba le están diciendo que es gol legal pues el árbitro da gol. Lo que nos sorprende son los cuatro que están viendo la pantalla que no sé lo que hacen cuando dan goles que no son legales”.

“Estamos jodidos porque hemos hecho un gran trabajo, hemos sufrido mucho, hemos corrido mucho detrás del balón y cuando mejor estábamos con el 1-1 y cuando habíamos montado un par de contras que a ellos les estaba creando ese miedo ha venido ese segundo gol que ha sido clave y al final nos vamos con cero puntos, que con el partido que ha hecho el equipo creo que merecíamos algo más”, ha asegurado.

Recio, que ha dicho que “da mucha rabia” la manera en que han caído derrotados en el Camp Nou, no ha querido dar importancia a sus repetidas disputas con Luis Suárez: “Es un jugador que ya sabemos cómo disputa los partidos, yo también soy un jugador caliente cuando juego y, nada, son cosas que quedan en el campo”.