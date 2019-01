El futuro, hoy

Para nuestro tradicional programa de tendencias de comienzos de año, en este 2019 contamos con nuestro experto, Julio Prats, director de productos y soluciones de empresa de Vodafone: "Empezando por las tecnologías que maduran este año, podemos hablar sin duda de Internet de las Cosas y de la nube, sumándoles una capa de Inteligencia Artificial que apoya el proceso de toma de decisiones en la empresa gracias a las capacidades analíticas que aporta", enumera; "también los asistentes personales se están consolidando al calor de su presencia en los ámbitos de consumo masivo".

En el campo de las telecomunicaciones, Prats destaca "la llegada de las primeras experiencias de las redes 5G, la evolución de las redes móviles hacia un entorno de datos mucho más masivos, en tiempo real y capaces de conectar millones de objetos". " En 2019 vamos a ver cómo empiezan a aparecer los primeros dispositivos 5G, con aplicaciones específicas, y la Administración Pública va a poner en marcha una serie de proyectos piloto que van a ayudar a entender como esta tecnología puede servir al mundo de la empresa", avanza. "También veremos el concepto de redes definidas por software: los operadores pasaremos de montar redes a programarlas. Es una idea distinta, que nos va a permitir ser mucho más ágiles a la hora de ofrecer servicios a nuestros clientes, con nuevas capacidades de gestión y control de su negocio".

Pero igual que llegan nuevas tecnologías, y otras se consolidan, hay avances que se quedan obsoletos o, sencillamente, no acaban de agarrar: "vamos a ver sustitución de la banda ancha fija por la banda ancha móvil, porque cada vez más el entorno preferido por todos los usuarios es el de la movilidad personal; también cambian los hábitos: por ejemplo, al contrario que hace unos años, cuando los móviles tendían a ser cada vez más pequeños, ahora vemos como los móviles tienden a ser cada vez más grandes, porque el móvil está sustituyendo al resto de dispositivos en cuanto a que es la pantalla con la que me comunico con el mundo", vaticina. "Por otro lado, hay tecnologías que en los últimos tiempos han estado sobredimensionadas: las gafas con cámara o la videollamada, que no han calado en los hábitos de los clientes, por ejemplo. Además, hay tecnologías que tendrán más recorrido en el futuro que ahora: Realidad Virtual o blockchain, entre otros, prometen mucho más crecimiento que el actual".

Novedades industriales

Un buen lugar para tomar el pulso a las novedades que nos sorprenderán en los próximos meses es el IQS Tech Fest, el festival de startups industriales que celebra su tercera edición este jueves 24 de enero en Barcelona. 40 empresas del sector presentarán sus proyectos, como "Nova Meat, una compañía que se dedica a la impresión 3D de 'carne' de base vegetal, asimilable a la textura de la carne real, o Drone Hopper, que fabrican un dron de gran tamaño que sirve para apagar incendios, llegando donde no pueden llegar los cuerpos de bomberos", adelanta Oriol Pascual, director de IQS Tech Factory.

El programa del festival se completa con mesas redondas (entre las que destaca una que reunirá a las empresas españolas más innovadoras en tecnología espacial), un programa de conferencias, un foro de inversión industrial y la presencia de startups e inversores del país invitado en esta edición: Holanda.