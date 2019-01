Íñigo Errejón ha dejado su escaño. Podemos le había abierto la puerta ya la semana pasada y le ha ido empujando hasta hoy cuando ha cruzado la puerta. Deja el escaño pero no el partido, y su candidatura para la Comunidad de Madrid con la plataforma de Manuela Carmena es, hasta ahora, la única conocida de Podemos. Aunque la formación de Pablo Iglesias amague con otra, sin concretar, y el propio Errejón insista en que es el candidato de Podemos.

Es el fin de una historia, la de la relación entre los dos líderes de la formación morada, que se veía venir, aunque en episodios anteriores haya habido reconciliación, al menos de boquilla, esta ya es la definitiva. Se rompe su relación política y personal sin que pueda haber, según parece, ningún tipo de marcha atrás.

Errejón se va y la crisis en Podemos se presenta profunda. No solo por la ruptura de dos de sus caras más visibles, sino porque las crisis en muchos territorios también son evidentes. La marca no suma, parece, y al partido no se le reconoce fuera del núcleo. Tampoco ha ayudado mucho la manera de ejercer el liderazgo de Pablo Iglesias e Irene Montero que llegaron a trasladar a las bases la decisión de uno de los episodios que menos les ha favorecido, la compra de su nueva casa.

La participación en las consultas ha ido disminuyendo, los votos en las elecciones han ido disminuyendo y no ha parecido que Pablo Iglesias quisiera aceptar ni la crítica ni quisiera hacer autocrítica. El modelo es evidente que no ha funcionado.

Ahora Errejón tiene otra idea de partido, más abierto, no se cansa de decirlo, y con su salida abre la espita. Habrá que ver quiénes y cuántos se escapan por ella.