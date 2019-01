"Somos muchas las personas de más de 50 que tenemos que compartir piso"

María tiene 54 años y vive de alquiler, "en los medios de comunicación siempe se habla de la problemática de alquiler en los jóvenes que existe, por supuestísimo, pero nunca se habla de la problemática que existe en mi franja de edad". María no ha podido vivir sola hasta hace poco que ha conseguido plaza de interina, "mi sueldo en educación ambiental no me lo permitía. Hay un mundo de personas solteras, desparejadas, que tenemos que buscarnos la vida individualmente", describe. María vive ahora mismo en la sierra de Madrid, y pese a hacer 60 km de ida y vuelta a su trabajo, "me sigue saliendo más barato".

