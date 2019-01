'Il Miracolo': Italia busca respuestas a la virgen que llora sangre

Hay algo que nos fascina de Italia. Más allá del acento y la proximidad térmica y emocional del Mediterráneo, sus historias suscitan un interés particular en el público español. En parte por la combinación de una tríada muy seductora. La mezcla de política, religión y mafia. Ese es el punto de partida de Niccolò Ammaniti, la excusa para teorizar sobre el estado de ánimo de una sociedad sin certezas.El exitoso escritor italiano, ganador del premio literario más importante de su país, se embarca en un su primer proyecto televisivo con 'Il Miracolo' ('El Milagro'), una incursión mística y atmosférica sobre el ser humano contemporáneo.

"Al inicio pensé en escribir un libro sobre esta historia, pero me di cuenta de que necesitaba la visualización, la luz, la fotografía para describir lo que veía. Necesitaba ponerlo en imágenes, necesitaba ver a la virgen llorando sangre, no me bastaba con describirla", cuenta en conversación con La Script durante su visita a Madrid de la mano de Sky España. Esa virgen, una pequeña estatua encontrada en una operación contra un capo mafioso, es el catalizador que une y desune a los personajes durante una semana. Colocada en una piscina olímpica, llora nueve litros de sangre a la hora sin explicación científica alguna. Un milagro, quizá un misterio. Pura mitología italiana. La idea surge a partir de un un pequeño cuento antiguo de la figura de una virgen robada que empieza a llorar, pero a Ammaniti solo le interesa su efecto disruptivo. "Yo no soy de los que me fascino por el misterio, no me interesa tanto ese misterio como la reacción de las personas y los personajes ante un milagro, eso es lo que me importa ellos", explica con ese aura de intelectual por encima de lo terrenal.

"Los personajes lo que muestran es una tremenda soledad ante situaciones inexplicables, son incapaces de comunicarse entre sí, si fueran capaces de comunicarse, tendrían una reacción distinta. Refleja la soledad y la incapacidad de incomunicación", profundiza. Seres desubicados en busca de respuestas. Un primer ministro contra las cuerdas, un cura estafador, ludópata y pervertido, una científica que se agarra a la fe, familias de la mafia calabresa ante la muerte. La incertidumbre es transversal. "Cuando escribo una historia, planteo preguntas y si se responden de inmediato, no es buena. Si surgen preguntas cuya respuesta no encuentro, sé que estoy en el buen camino. Estos personajes necesitan creer y enfrentarse a sus propios miedos y a su propio pasado. Las preguntas a las que no podemos dar respuesta resuenan especialmente en nuestro pasado, en cómo nos hemos comportado en determinadas situaciones de la vida".

"Para ser local y global, clásico y contemporáneo, hay que definir al hombre como es hoy, con esa falta de certezas a tantas preguntas", añade la actriz Elena Lietti, que encarna a una primera dama atrapada, rebelde y pasional. "La serie describe un estado de ánimo en la sociedad contemporánea, ancestral pero muy humano, esos instintos básicos y miedos radicados en las personas". Ciudadanos sin puntos de referencia políticos, económicos y espirituales con esa sensación permanente de no encontrarse.

La serie imagina un referéndum de salida de la Unión Europea, el Italexit, y expone la amenaza populista ante un primer ministro desorientado, con las encuestas en contra y atormentado por el hallazgo de esa virgen. Una premonición casi del oscuro tránsito de Renzi a Salvini. "Estoy muy preocupado por la situación política, siempre se están buscando enemigos para tener palancas electorales que den votos. Eso me aterroriza", dice el escritor, quien comparte esa ‘depresión’ con la intérprete. "Es muy destructivo, mucha gente confía en personas que no quieren construir a partir de lo que tenemos, mejorar o sembrar. Solo destruir, no reconstruir". Un escenario incierto que afecta a todos los personajes, en contacto o no con esa misteriosa madonna.

La actriz Elena Lietti y el escritor Niccolò Ammaniti, durante su visita a España / SKY ESPAÑA

La religión, que ha ordenado gran parte de la historia del pueblo italiano, también se tambalea ¿Cómo y en qué creer cuando las dudas atacan la educación católica? Un sacerdote adicto al juego y al sexo, con una falsa misión en África y deudas con la mafia. El actor Tommaso Ragno encarna magistralmente a este personaje en conflicto, sin salida, abocado a la perdición. "Siento que la religión está dejando de ordenar el mundo y no sé si es bueno. Es como si faltaran puntos de referencia, no se intentan cambiar los defectos y mejorarlos, sino que como está podrido, hay que destruirlo", analiza su compañera Elena Lietti ante la imagen de una Iglesia corrompida en el país que da cobijo al papa. Niccolò Ammaniti no lo ve como una crítica de tantos años de abusos. Se considera uno de esos creadores trascendentales por encima de cualquier jucio. "Me cuesta hacer críticas, me interesan las historias de personajes, que mis lectores y espectadores se planteen los mismos interrogantes que mis personajes, persigo que se identifiquen con preguntas profundas que planteo. Crítica la hace todo el mundo a todas horas. No es ese el objetivo de mi literatura o la narración televisiva". concluye.

Hipnótica en forma y fondo, 'Il Miracolo' se adentra en la espiritualidad de esa Italia retratada en 'Gomorra', '1992' o 'The Young Pope' para construir un relato sobre esa atmósfera latente, para pulsar un estado de ánimo más que para contar una historia de política, religión y mafia. Llena de preguntas, falta de respuestas. El devenir de la condición humana en sociedades contemporáneas bajo los grandes debates de nuestra historia. Esa lucha entre fe y ciencia, entre lo espiritual y la carne, entre el deseo y la represión de lo sagrado. Clásica y moderna. Una serie contra los dogmas, una obra sobre la inestabilidad de lo establecido.