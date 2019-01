Los Trump, protagonistas en las nominaciones de los Premios Razzie

Un año más, los Premios Razzie vuelven a la carga para premiar a lo peor. Las películas, actrices y actores y guiones que menos acertados han estado en 2018 se conocerán en la gala del 23 de febrero, un día antes de los Óscar.

Este pasado domingo, desde la organización daban a conocer los candidatos en cada categoría, y como siempre, no dejan lugar a la indiferencia. En las nominaciones a mejor actor destacan el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en “Death of a Nation”. Al polémico mandatario lo acompañan Johnny Deep (su voz) en ‘Sherlok Gnomes’, John Travolta en ‘Gotti’, Bruce Willis en ‘Death wish’ y Will Ferrel en ‘Holmes & Watson’.

El presidente del país norteamericano repite nominación a “peor combo en pantalla por su arrogancia" en ‘Farenheit 11/9’ y Death of a Nation’. Melania Trump, lejos de escaparse de estos premios, también aparece como candidata a peor actriz secundaria por su papel en ‘Fahrenheit 11/9’. En este documental, también pelea con la primera dama la consejera del presidente de los Estados Unidos, Kellyanne Conway por el trofeo a peor actriz de reparto.

En el caso de Donald Trump ya ganó este galardón en 1989 por 'Gosht can't do it'. Tampoco es el primer presidente de Estados Unidos en ganar el 'prestigioso' premio. En 2004, George W. Bush también lo ganó en la categoría de peor actor. En 1982 fue Ronald Reagan quien se lo llevó por la peor carrera.

En la categoría de actrices, la disputa por el premio estará entre Jennifer Garner por su papel en ‘Peppermint’, Amber Heard por ‘London fields’, Melissa McCarthy por ‘The happytime murders’, Helen Mirren por ‘Winchester’ y Amanda Seyfreid por ‘The vlapper’.

Varias de estas películas en las que sus protagonistas han sido nominados por sus papeles, optan también a ser galardonados como peor film. ‘Homes & Watson’, ‘Gotti’, ‘Winchester’, ‘Robin Hood: The rebellion’ y ‘The Happytime murders’.