¿Quién tiene razón en el conflicto del taxi?

Los taxistas de Madrid y Barcelona están en huelga. Denuncian que su sector está hiperregulado frente al de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), que campa a sus anchas y no deja de crecer. Hace meses reclamaban una licencia VTC por cada 30 taxis. Pues resulta que desde septiembre hay 2000 licencias VTC más y la proporción no es de 1/30 sino de 1/5. Desde el sector VTC sostienen que ellos no roban a nadie y que si crecen y trabajan cada vez más es sencillamente porque el cliente los elige. Una especie de “¡Es el mercado, amigo!”.

Así planteado, el enfrentamiento sería entre dos formas de negocio, uno más tradicional y otro más adaptado a los nuevos tiempos. Pero no es así. El enfrentamiento es entre un servicio público, regulado como tal, y un negocio que hace lo mismo que el servicio público pero sin someterse a sus estrictas reglas. Y esa parece una competición asimétrica. Las administraciones, mientras tanto, se van pasando la bola: el gobierno central a los autonómicos y estos, a los ayuntamientos. En tanto, millones de ciudadanos no podrán parar un taxi estos días porque los taxis están parados.