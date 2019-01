"La no prescripción no es una medida punitiva, sino preventiva"

Este viernes Netflix estrena 'Examen de conciencia', una serie documental que da voz a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia española. Hablamos con Miguel Ángel Hurtado, uno de los testimonios protagonistas del documental. En 2016 anunció que fue víctima a los 16 años, y ahora ha desvelado el nombre de su agresor: Andreu Soler.

"Quería decir no solo que soy víctima sino quién es mi abusador, porque seguramente abusó de otros adolescentes", explica Hurtado sobre por qué decide salir ahora. "Dos abades distintos intentaron que el tema no trascendiera".

"En la mentalidad de mi familia no entraba que un hombre de Dios abusara de menores", comenta. "Al principio llegó la conmoción y luego la indiganción". Aun así, su familia le creyó en todo momento.

Hurtado pide un cambio en la ley para que estos delitos no prescriban. "No es una medida punitiva, es una medida preventiva". Defiende que "el objetivo no es castigar delitos del pasado, es prevenir que no ocurra en el futuro".

También contamos con la participación de a la charla Jesús Bastante, redactor jefe de 'Religión digital' especializado en estos temas. "Miguel es un vivo ejemplo de hacer de su miseria un motor para que otras personas. Sin él, muchas personas no sabrían a dónde tirar o a dónde dirigirse".