Phi Beta Lambda - Oh! My LOL | 1x20 | Guarro is the new black

PBL 1x20 | Un programa guarro y gratuito.

Con Antonio Castelo, Iggy Rubín, un cartón en el papel de Miguel Campos y Jorge Yorya.

Hoy con la visita de Pablo Ibarburu.



Wikipedia de Bob Einstein, el cómico con el que arrancamos el programa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Bob_Einstein



Las Aventuras Extremas de Super Dave. La película de Bob Einstein.

http://es.doblaje.wikia.com/wiki/Las_Aventuras_Extremas_de_Super_Dave



Bob Einstein y Jerry Seinfeld en "Comedians in cars getting coffee".

https://youtu.be/e9smaZVVBxA



LIBROS DE LOS QUE HABLAMOS EN EL PROGRAMA DE HOY:

-"Step by step to Stand Up Comedy" de Greg Dean.

-"The Comedy Bible", de Judy Carter.

-"Zen and art of the Stand-up comedy", de Jay Sankey.

-"Be a great Stand-up", de Logan Murray.

-"A Director´s guide to the art of Stand-up", de Chris Head.

-"How i escaped my certain fate", de Stewart Lee.

-"Comedy writing for late-night TV", de Joe Toplyn



Facebook de Pablo Ibarburu, la única red social que nuestro invitado maneja.

https://www.facebook.com/pabloibarburu/



Hoy en "Thank you for this beautiful comedy" hemos hablado de "Dirty Clean", de Pete Holmes. Puedes encontrarlo en HBO

https://youtu.be/AdTb_ZX-bi4



"Crashing", la serie de Pete Holmes autobiográfica que gira en torno al mundo del stand up que recomendamos. Puedes encontrarla en HBO.

https://youtu.be/HAdNl5DErwU



La semana que viene hablamos de "Bring the pain" de Chris Rock (a elección de Pablo Ibarburu). Aquí tenéis un fragmento subtitulado.

https://youtu.be/FGmKmN8e8JI



