López Nieto: "El VAR cura el 90% de las enfermedades"

La jornada número 20 de LaLiga ha dejado dos de las jugadas más polémicas de las que se han visto esta campaña en el fútbol español. Estas han puesto el VAR en boca de todos, pidiendo una aclaración del uso del videoarbitraje. Para ello, Antonio Jesús López Nieto, miembro de LaLiga que se encarga de designar a los árbitros para los partidos, ha aceptado nuestra llamada para responder e intentar aclarar todo lo ocurrido con representantes de los clubes implicados.

La falta de Suárez a Cuellar

La jugada por excelencia, por estar metido en ella un club como es el FC Barcelona, ha sido la de la presunta falta previa de Suárez a Cuellar durante el segundo gol de los catalanes. Después de que el tanto subiera al marcador y todo el revuelo que se generó después en torno a la acción, este mismo lunes, la presidente del Leganés, María Victoria Pavón, que también ha participado en este debate de El Larguero, se ha dirigido formalmente a la RFEF, pidiendo una explicación de la jugada.

El CD Leganés, con su presidenta Victoria Pavón al frente, se ha dirigido formalmente vía e-mail a la RFEF y al CTA de forma respetuosa y con ánimo constructivo para solicitar una aclaración de la interpretación de la jugada entre Iván Cuéllar y Luis Suárez en el partido de ayer.

López Nieto: “Siempre va a haber jugadas en tono gris. No me voy a manifestar, no me corresponde, pero sí digo que no es una jugada de VAR. Siempre vamos a tener el debate. Son jugadas que se producirán mil y el VAR no podrá solucionarlas, no debe entrar. Hay una diversidad de opinión y cuando la decisión primera del árbitro es soportable, hay que mantenerla”

"En mi opinión esa aclaración es que es una jugada apreciativa donde caben muchos matices, la opinión del Leganés es muy respetable, pero no merece más estudio por parte del cuerpo arbitral”.

María Victoria Pavón: “Es una apreciación generalizada, no solo nuestra. Cuellar estaba muy enfadado porque no se le daba importancia a su integridad como persona”

“Cuando estábamos viendo la jugada si te parece, pero luego la primera toma si deja duda. Lógicamente tú sigues viendo el partido y te mantienes fuera de la polémica por redes. Es cuando acaba el partido cuando te das cuenta”

“Se le ha mandado una imagen donde se ve clara y que el VAR tiene que manejar y actuar. Es lo que entendemos y por qué no actúo cuando pasó esa situación”

Iturralde, árbitro de Carrusel y El Larguero: “Es una jugada interpretativa y el protocolo prohíbe que el VAR entre. La filosofía fue el error claro y manifiesto. Yo entiendo que el Leganés piense que es falta y pida una explicación”

López Nieto: “Esa jugada es interpretativa sí o sí. El árbitro ha tenido 5 segundos y el VAR 30. Yo comprendo desde el punto de vista de Leganés, de una falta de las de siempre, no de protocolo VAR”.

El debate se trasladó a rueda de prensa, donde Valverde ha defendido el gol, pero criticando la reacción del portero del Leganés, a lo que su presidenta ha dicho: “Aquí Valverde no es una persona prudente. No es acertado y es meterse en arenas movedizas, diciendo que Cuellar está haciendo comedia casi. Yo estoy a favor del VAR y hemos tenido claro que los árbitros se pueden equivocar”.

El Valladolid, "el conejillo de indias"

Uno de los equipos que más se está quejando el uso del VAR y cuyas decisiones más han afectado ha sido el Real Valladolid. Su entrenador, Sergio González, tras las declaraciones que hizo, descontento, tras el partido de ayer contra el Levante, se ha unido al debate con López Nieto. La jugada protestada es un gol anulado al club vallisoletano por una supuesta interferencia de un jugador blanquivioleta en la visión del guardameta del Levante.

📻 Sergio González: "Si piensa que el fuera de juego de Enes Ünal es flagrante.... yo creo que es gris seguro"



📻 Sergio González: "Si piensa que el fuera de juego de Enes Ünal es flagrante.... yo creo que es gris seguro"

López Nieto: "Es mi opinión pero puedo estar equivocado"

Sergio González: “Ni sí ni no, estamos en proceso. Debería ser un avance, pero está a años luz de lo que se había explicado al principio”.

López Nieto: “Es jugada de VAR. Los árbitros españoles están muy cualificados de llevar el VAR y lo están haciendo muy bien. Los aciertos que se están subsanando son mayores que los errores. Estamos muy contentos con las profesionalidad de nuestros árbitros”.

López Nieto: “Le mandaron la imagen idónea para que lo vieran. Tardó lo que tuvo que tardar. Quizás no estuvimos todo lo finos para aminorar el tiempo, pero acertamos en la jugada, ya mejoraremos en el tiempo”.

Sergio González: “La de ayer es gris fuerte. El Valladolid hemos sufrido en todos los colores. Da la sensación que el VAR evoluciona con nosotros. Me gustaría que dijera que si la de Suárez es gris la nuestra es gris segura”.

López Nieto: “Puedo estar equivocado. Lo que es interpretable es si hay interferencia o no. Es una jugada de bastante complicación. Ha habido jugadas que hemos podido estar errados con vosotros, sin duda. El VAR cura el 90% de las enfermedades, y vosotros igual en el otro 10 tenéis dos o tres”.

Iturralde: “Ayer Sergio, no puedes decir que hay una causa efecto entre el comunicado del Levante y lo que os ha pasado ayer”.

Sergio González: “Si el Levante no hace ese comunicado el VAR no le presta la atención a la jugada que le prestó el otro día”.