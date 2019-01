El Barça va por un camino diametralmente distinto fichando al que siempre se ha vendido

Kevin Prince Boateng es el nuevo delantero del Barça. No es una broma. Aunque sé que le ha sorprendido a todo el mundo y que muchos dirán "¿Boateng? Que viene de vuelta?".

Viene como claro suplente de Luis Suárez con un carácter bastante alborotado, pero que es un gran futbolista y que en la Secretaría Técnica del Barcelona han considerado que era el fichaje oportuno en este mercado de fichajes de invierno tras la salida de Munir.

Tiene 31 años, estuvo jugando hace poco en la UD Las Palmas, y llega cedido del Sassuolo italiano. Se reservan una opción de compra los azulgranas por ocho millones de euros.

Estaba mirando los últimos fichajes del Barcelona. Murillo, Jerry Mina, Arturo Vidal, Boateng... Dos cuestiones que me vienen siempre a la cabeza cuando el Barça ficha. La cantera y el estilo. Boateng, Arturo Vidal, Jerry Mina y Murillo.

Yo no acabo de entender muy bien la política de fichajes del Barça. Por qué camino va. O bueno, sí lo acabo de entender. Va por un camino diametralmente distinto al que siempre se ha vendido en Can Barça. Ni cantera. Ni estilo. No digo que sean malos jugadores. Yo no soy secretario técnico. Simplemente me llama la atención jugadores de este perfil.